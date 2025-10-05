Рейтинг@Mail.ru
Школьный учитель музыки рассказал о службе на СВО - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 05.10.2025 (обновлено: 06:04 05.10.2025)
https://ria.ru/20251005/spetsoperatsiya-2046448377.html
Школьный учитель музыки рассказал о службе на СВО
Школьный учитель музыки рассказал о службе на СВО - РИА Новости, 05.10.2025
Школьный учитель музыки рассказал о службе на СВО
Школьный учитель музыки с позывным "Маэстро" в рядах Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" поддерживает боевых товарищей в зоне СВО игрой... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T06:02:00+03:00
2025-10-05T06:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007916560_0:79:1154:728_1920x0_80_0_0_aa1f948ed092f0fb78e2474a43213f9f.jpg
https://ria.ru/20251005/spetsoperatsiya-2046446965.html
https://ria.ru/20251002/rossijane-2045764937.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007916560_39:0:1115:807_1920x0_80_0_0_e1ff0aa45cc03e519e6b45e209bd48c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, общество
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Общество
Школьный учитель музыки рассказал о службе на СВО

Школьный учитель музыки ушел на СВО поддерживать боевой дух сослуживцев

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Юрий Войткевич
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Школьный учитель музыки с позывным "Маэстро" в рядах Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" поддерживает боевых товарищей в зоне СВО игрой на музыкальных инструментах, об этом он рассказал РИА Новости.
"В самом начале СВО, когда мы сюда прибыли (в зону боевых действий - ред.), мне коллеги по работе прислали аккордеон, и мы с ребятами иногда выходили, песенки пели для поднятия боевого духа, настроения", - отметил военнослужащий.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Директор школы рассказал, почему пошел на СВО
05:35
По словам "Маэстро", до мобилизации он работал учителем музыки в школе. Военнослужащий умеет играть на аккордеоне, пианино, гитаре и барабанах. Несмотря на то, что возможности играть на музыкальных инструментах в зоне боевых действий немного, "Маэстро" все равно находит варианты.
«
"Мы находились на временной дислокации в селе, и рядом с нами был разрушенный дом. Я туда зашёл и увидел фортепиано, все в пыли, заваленное грязью. У меня внутри всё сжималось, и мне хотелось его почистить, отремонтировать, оживить", - рассказал военнослужащий.
"Маэстро" отремонтировал пианино и сыграл на нём в разрушенном доме, он поделился кадрами этого с РИА Новости.
"С учениками поддерживаю связь по возможности, получаю письма от некоторых, а также от учителей - моих коллег. Большое всем спасибо за поддержку и за то тепло, которое вы посылаете. Для нас это очень дорого", - подчеркнул он.
Урок в одной из московских школ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Россияне описали портрет идеального учителя
2 октября, 05:46
"Маэстро" считает, что не перестал быть учителем с началом военной службы. После победы он вернется в школу к преподаванию музыки детям.
"С победой вернёмся в школу песни петь к ребяткам. Будем продолжать обучение, музицировать", - поделился военнослужащий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала