Школьный учитель музыки рассказал о службе на СВО

БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Школьный учитель музыки с позывным "Маэстро" в рядах Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" поддерживает боевых товарищей в зоне СВО игрой на музыкальных инструментах, об этом он рассказал РИА Новости.

"В самом начале СВО, когда мы сюда прибыли (в зону боевых действий - ред.), мне коллеги по работе прислали аккордеон, и мы с ребятами иногда выходили, песенки пели для поднятия боевого духа, настроения", - отметил военнослужащий.

По словам "Маэстро", до мобилизации он работал учителем музыки в школе. Военнослужащий умеет играть на аккордеоне, пианино, гитаре и барабанах. Несмотря на то, что возможности играть на музыкальных инструментах в зоне боевых действий немного, "Маэстро" все равно находит варианты.

« "Мы находились на временной дислокации в селе, и рядом с нами был разрушенный дом. Я туда зашёл и увидел фортепиано, все в пыли, заваленное грязью. У меня внутри всё сжималось, и мне хотелось его почистить, отремонтировать, оживить", - рассказал военнослужащий.

"Маэстро" отремонтировал пианино и сыграл на нём в разрушенном доме, он поделился кадрами этого с РИА Новости.

"С учениками поддерживаю связь по возможности, получаю письма от некоторых, а также от учителей - моих коллег. Большое всем спасибо за поддержку и за то тепло, которое вы посылаете. Для нас это очень дорого", - подчеркнул он.

"Маэстро" считает, что не перестал быть учителем с началом военной службы. После победы он вернется в школу к преподаванию музыки детям.