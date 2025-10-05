Рейтинг@Mail.ru
Директор школы рассказал, почему пошел на СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:35 05.10.2025
Директор школы рассказал, почему пошел на СВО
Директор школы рассказал, почему пошел на СВО - РИА Новости, 05.10.2025
Директор школы рассказал, почему пошел на СВО
Директор школы, сейчас военнослужащий группировки войск "Восток", рассказал, что отправился добровольцем на СВО из-за своего патриотизма, сообщило Минобороны РФ РИА Новости, 05.10.2025
россия, безопасность, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Общество
Директор школы рассказал, почему пошел на СВО

Директор школы рассказал, что пошел на СВО из-за патриотизма

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Директор школы, сейчас военнослужащий группировки войск "Восток", рассказал, что отправился добровольцем на СВО из-за своего патриотизма, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
В министерстве обороны РФ сообщили, что в гражданской жизни боец РФ работает директором школы. После начала специальной военной операции он принял решение добровольно отправиться в зону СВО.
"На гражданке..... директором школы работал, и работаю, ну если остался на должности...Как директор школы тут оказался? У нас молодежь сейчас какая пошла, наверное, сами видите. Им телефончики, ютюбчики подавай. Патриотизм показать на собственном примере. Как бы я воспитывался в такой семье - патриотов страны. Неважно, хорошо, плохо живется - если я здесь родился, значит, я и должен здесь остаться. Показать детям, надеюсь, на моем примере из этих же мальчишек вырастут такие же, может, как я", - сказал боец РФ группировки "Восток" с позывным "Директор".
В российском военном ведомстве отметили, что несмотря на сложности и высокую нагрузку, "Директор" сохраняет связь с педагогическим коллективом и учениками, которые интересуются его судьбой. Для них он остаётся примером человека, способного брать на себя ответственность.
"Директор" отметил, что задача перед военнослужащими Российской Федерацией стоит одна - "победить", также он передал "привет" всем своим ученикам и пожелал им, чтобы они вели себя хорошо.
"Обычная задача. Как и до этого задачи были. У нас она одна - дойти, победить и все. Вот и вся задача...... Привет, естественно, всем своим ученикам. Скоро все закончится, вернусь - будем дальше работать. Как говорится, чтобы вели себя хорошо. Самое главное, будут вести хорошо, будет все хорошо у них", - подчеркнул военнослужащий РФ.
