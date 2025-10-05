Директор школы рассказал, почему пошел на СВО

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Директор школы, сейчас военнослужащий группировки войск "Восток", рассказал, что отправился добровольцем на СВО из-за своего патриотизма, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

В министерстве обороны РФ сообщили, что в гражданской жизни боец РФ работает директором школы. После начала специальной военной операции он принял решение добровольно отправиться в зону СВО.

"На гражданке..... директором школы работал, и работаю, ну если остался на должности...Как директор школы тут оказался? У нас молодежь сейчас какая пошла, наверное, сами видите. Им телефончики, ютюбчики подавай. Патриотизм показать на собственном примере. Как бы я воспитывался в такой семье - патриотов страны. Неважно, хорошо, плохо живется - если я здесь родился, значит, я и должен здесь остаться. Показать детям, надеюсь, на моем примере из этих же мальчишек вырастут такие же, может, как я", - сказал боец РФ группировки "Восток" с позывным "Директор".

В российском военном ведомстве отметили, что несмотря на сложности и высокую нагрузку, "Директор" сохраняет связь с педагогическим коллективом и учениками, которые интересуются его судьбой. Для них он остаётся примером человека, способного брать на себя ответственность.

"Директор" отметил, что задача перед военнослужащими Российской Федерацией стоит одна - "победить", также он передал "привет" всем своим ученикам и пожелал им, чтобы они вели себя хорошо.