Российский боец эвакуировал в госпиталь сто раненых сослуживцев

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Старший сержант Павел Метельский вывез из-под вражеского обстрела и эвакуировал в госпиталь более 100 раненых сослуживцев, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

Старший водитель-радиотелефонист мотострелкового батальона Павел Метельский в ходе наступательных действий в районе одного из населенных пунктов выполнял боевую задачу по подвозу штурмовых групп, продовольствия и эвакуации раненых с переднего края линии боевого соприкосновения, сообщили в российском оборонном ведомстве.