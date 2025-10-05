https://ria.ru/20251005/spetsoperatsiya-2046432367.html
Российский боец эвакуировал в госпиталь сто раненых сослуживцев
Старший сержант Павел Метельский вывез из-под вражеского обстрела и эвакуировал в госпиталь более 100 раненых сослуживцев, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T00:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Старший сержант Павел Метельский вывез из-под вражеского обстрела и эвакуировал в госпиталь более 100 раненых сослуживцев, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
Старший водитель-радиотелефонист мотострелкового батальона Павел Метельский в ходе наступательных действий в районе одного из населенных пунктов выполнял боевую задачу по подвозу штурмовых групп, продовольствия и эвакуации раненых с переднего края линии боевого соприкосновения, сообщили в российском оборонном ведомстве.
"Несмотря на артиллерийские и танковые обстрелы, а также атаки БПЛА со стороны противника, вывез из-под вражеского обстрела и эвакуировал в госпиталь более 100 раненых сослуживцев. Благодаря решительным и мужественным действиям старшего сержанта Павла Метельского были спасены жизни российских военнослужащих", - говорится в сообщении.