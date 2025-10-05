https://ria.ru/20251005/sobyanin--2046465121.html

Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником

2025-10-05T09:18:00+03:00

общество

сергей собянин

москва

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских учителей с профессиональным праздником, поблагодарив их за труд, талант, мудрость и верность своему призванию. "Сердечно поздравляю с Днём учителя. Эта профессия по праву пользуется огромным уважением. Вы даёте детям прочные знания и нравственные ориентиры, помогаете раскрыть способности и таланты, выбрать дело по душе и уверенно вступить в самостоятельную жизнь. Огромное спасибо за ваш труд, талант, мудрость и верность призванию. Пусть энергия добра, которую вы щедро отдаёте детям, стократно возвращается к вам новыми силами. Желаю вам, дорогие учителя, крепкого здоровья и благополучия на долгие годы", - написал Собянин в мессенджере Max.

москва

2025

