Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2025
09:18 05.10.2025
Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником
общество
сергей собянин
москва
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских учителей с профессиональным праздником, поблагодарив их за труд, талант, мудрость и верность своему призванию. "Сердечно поздравляю с Днём учителя. Эта профессия по праву пользуется огромным уважением. Вы даёте детям прочные знания и нравственные ориентиры, помогаете раскрыть способности и таланты, выбрать дело по душе и уверенно вступить в самостоятельную жизнь. Огромное спасибо за ваш труд, талант, мудрость и верность призванию. Пусть энергия добра, которую вы щедро отдаёте детям, стократно возвращается к вам новыми силами. Желаю вам, дорогие учителя, крепкого здоровья и благополучия на долгие годы", - написал Собянин в мессенджере Max.
2025
общество, сергей собянин, москва
Общество, Сергей Собянин, Москва
Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником

© РИА Новости / Сергей ПятаковУчительница и ученики перед началом урока в школе
Учительница и ученики перед началом урока в школе
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Учительница и ученики перед началом урока в школе. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских учителей с профессиональным праздником, поблагодарив их за труд, талант, мудрость и верность своему призванию.
"Сердечно поздравляю с Днём учителя. Эта профессия по праву пользуется огромным уважением. Вы даёте детям прочные знания и нравственные ориентиры, помогаете раскрыть способности и таланты, выбрать дело по душе и уверенно вступить в самостоятельную жизнь. Огромное спасибо за ваш труд, талант, мудрость и верность призванию. Пусть энергия добра, которую вы щедро отдаёте детям, стократно возвращается к вам новыми силами. Желаю вам, дорогие учителя, крепкого здоровья и благополучия на долгие годы", - написал Собянин в мессенджере Max.
Общество Сергей Собянин Москва
 
 
