Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником
Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2025
Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских учителей с профессиональным праздником, поблагодарив их за труд, талант, мудрость и верность своему призванию. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T09:18:00+03:00
2025-10-05T09:18:00+03:00
2025-10-05T09:18:00+03:00
общество
сергей собянин
москва
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских учителей с профессиональным праздником, поблагодарив их за труд, талант, мудрость и верность своему призванию. "Сердечно поздравляю с Днём учителя. Эта профессия по праву пользуется огромным уважением. Вы даёте детям прочные знания и нравственные ориентиры, помогаете раскрыть способности и таланты, выбрать дело по душе и уверенно вступить в самостоятельную жизнь. Огромное спасибо за ваш труд, талант, мудрость и верность призванию. Пусть энергия добра, которую вы щедро отдаёте детям, стократно возвращается к вам новыми силами. Желаю вам, дорогие учителя, крепкого здоровья и благополучия на долгие годы", - написал Собянин в мессенджере Max.
москва
