Кинолог рассказал, какие собаки подходят экстравертам

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Представление о том, что все собаки на свете активные, контактные и бесконечно преданные, и поэтому идеально подходят только экстравертам, на самом деле является не более чем стереотипом, в реальности многие животные отличаются от такого образа, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Мы всегда подчёркиваем, что собаки имеют право быть разными, как и люди. Бывает, что даже в одном помёте встречаются диаметрально противоположные по характеру щенки. И на самом деле, это хорошая новость, поскольку так каждый человек может найти питомца, который подойдёт именно ему", - сказал Голубев

Он подчеркнул, что каких-то однозначных причин, от которых зависит характер собаки, не бывает. В частности, неверно думать, что кобели более активные, а самки более спокойные, или наоборот. В то же время, бывают особенности, которые присущи определённым породам, отметил кинолог. Например, в большинстве случаев джек-рассел-терьеры считаются очень активными животными, полными энергии, а мопсы более уравновешенные и флегматичные.

Тем, кто хочет угадать с характером собаки, Голубев посоветовал тщательно выбирать конкретную подходящую породу. Но даже в этой ситуации никто не сможет дать стопроцентную гарантию, что питомец не будет исключением, добавил он.

Также, по его словам, важно, чтобы собака любой породы ещё в раннем возрасте максимально познакомилась с внешним миром. Щенку нужно постепенно исследовать улицу, пробовать знакомиться с другими особями и людьми, чтобы не вырасти трусливой или агрессивной собакой. Однако даже самый идеальный процесс социализации не гарантирует, что питомец будет обожать компании, играть с собаками, встречать гостей, предупредил кинолог.

Он добавил, что скорректировать проблемное поведение можно, но изменить характер практически нереально. В случае, если животное боится других особей и проявляет к ним агрессию, то в таком поведении, которое не является нормой, необходимо разобраться более детально. Если собака спокойно обходит сородичей и не проявляет к ним особого интереса, возможно, что она просто не хочет с ними контактировать – такое бывает, и заставлять её не стоит, рассказал Голубев.

Тех собак, которые однозначно являются интровертами, можно попробовать почаще брать с собой в компании, в надежде, что со временем они привыкнут, но, скорее всего, такая практика принесёт питомцу стресс. Кроме того, кинолог призвал помнить, что у каждой породы есть своя норма физической нагрузки. Меланхоличным особям можно навредить неподходящими для них приключениями с длительными нагрузками.

"Собаки могут не проявлять интерес к другим особям, предпочитая отдых в одиночестве на лежанке. И не всегда это будет поведенческим отклонением, требующим серьёзной коррекции. Исключение – если питомец демонстрирует робость, агрессию, тревожность. Угадать с характером щенка довольно сложно, но можно", - подытожил президент РКФ.