Рейтинг@Mail.ru
Кинолог рассказал, какие собаки подходят экстравертам - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/sobaki-2046441959.html
Кинолог рассказал, какие собаки подходят экстравертам
Кинолог рассказал, какие собаки подходят экстравертам - РИА Новости, 05.10.2025
Кинолог рассказал, какие собаки подходят экстравертам
Представление о том, что все собаки на свете активные, контактные и бесконечно преданные, и поэтому идеально подходят только экстравертам, на самом деле... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T03:14:00+03:00
2025-10-05T03:14:00+03:00
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156154/50/1561545010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_030f898570af657200cf33b07c15d6ec.jpg
https://ria.ru/20241222/kinolog-1990666526.html
https://ria.ru/20250119/sobaki-1994423825.html
https://ria.ru/20241006/kinolog-1976576572.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156154/50/1561545010_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d82862a4e70aea368162dc39b3b8c0cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог рассказал, какие собаки подходят экстравертам

Кинолог Голубев рассказал, что не все собаки активны и обожают компании

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСобака породы джек-рассел-терьер на международной выставке собак в Москве
Собака породы джек-рассел-терьер на международной выставке собак в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Собака породы джек-рассел-терьер на международной выставке собак в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Представление о том, что все собаки на свете активные, контактные и бесконечно преданные, и поэтому идеально подходят только экстравертам, на самом деле является не более чем стереотипом, в реальности многие животные отличаются от такого образа, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Мы всегда подчёркиваем, что собаки имеют право быть разными, как и люди. Бывает, что даже в одном помёте встречаются диаметрально противоположные по характеру щенки. И на самом деле, это хорошая новость, поскольку так каждый человек может найти питомца, который подойдёт именно ему", - сказал Голубев.
Собака породы бассет-хаунд на выставке собак - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Кинолог рассказал, какие породы собак не утомят хозяина
22 декабря 2024, 03:09
Он подчеркнул, что каких-то однозначных причин, от которых зависит характер собаки, не бывает. В частности, неверно думать, что кобели более активные, а самки более спокойные, или наоборот. В то же время, бывают особенности, которые присущи определённым породам, отметил кинолог. Например, в большинстве случаев джек-рассел-терьеры считаются очень активными животными, полными энергии, а мопсы более уравновешенные и флегматичные.
Тем, кто хочет угадать с характером собаки, Голубев посоветовал тщательно выбирать конкретную подходящую породу. Но даже в этой ситуации никто не сможет дать стопроцентную гарантию, что питомец не будет исключением, добавил он.
Также, по его словам, важно, чтобы собака любой породы ещё в раннем возрасте максимально познакомилась с внешним миром. Щенку нужно постепенно исследовать улицу, пробовать знакомиться с другими особями и людьми, чтобы не вырасти трусливой или агрессивной собакой. Однако даже самый идеальный процесс социализации не гарантирует, что питомец будет обожать компании, играть с собаками, встречать гостей, предупредил кинолог.
Собака породы акита-ину - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Кинолог рассказал, какие породы собак сложно дрессировать
19 января, 03:03
Он добавил, что скорректировать проблемное поведение можно, но изменить характер практически нереально. В случае, если животное боится других особей и проявляет к ним агрессию, то в таком поведении, которое не является нормой, необходимо разобраться более детально. Если собака спокойно обходит сородичей и не проявляет к ним особого интереса, возможно, что она просто не хочет с ними контактировать – такое бывает, и заставлять её не стоит, рассказал Голубев.
Тех собак, которые однозначно являются интровертами, можно попробовать почаще брать с собой в компании, в надежде, что со временем они привыкнут, но, скорее всего, такая практика принесёт питомцу стресс. Кроме того, кинолог призвал помнить, что у каждой породы есть своя норма физической нагрузки. Меланхоличным особям можно навредить неподходящими для них приключениями с длительными нагрузками.
"Собаки могут не проявлять интерес к другим особям, предпочитая отдых в одиночестве на лежанке. И не всегда это будет поведенческим отклонением, требующим серьёзной коррекции. Исключение – если питомец демонстрирует робость, агрессию, тревожность. Угадать с характером щенка довольно сложно, но можно", - подытожил президент РКФ.
Для того, чтобы понять, какая порода лучше подходит и соответствует образу жизни будущего хозяина, он порекомендовал посоветоваться с хорошим заводчиком, рассказать о своих предпочтениях, чтобы он помог подобрать в помёте щенка, который подойдёт конкретному человеку.​
Лабрадор - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Кинолог рассказал, нужно ли собакам постоянно контактировать с сородичами
6 октября 2024, 03:36
 
ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала