В Ивано-Франковской области прогремели взрывы
Взрывы снова раздаются в Ивано-Франковской области на западе Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T07:36:00+03:00
