Рейтинг@Mail.ru
Сийярто поздравил "Грузинскую мечту" с победой на местных выборах - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/siyyarto-2046512015.html
Сийярто поздравил "Грузинскую мечту" с победой на местных выборах
Сийярто поздравил "Грузинскую мечту" с победой на местных выборах - РИА Новости, 05.10.2025
Сийярто поздравил "Грузинскую мечту" с победой на местных выборах
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поздравил правящую партию Грузии "Грузинская мечта" с победой на местных выборах и... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T17:20:00+03:00
2025-10-05T17:20:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
венгрия
петер сийярто
каха каладзе (мэр тбилиси)
михаил кавелашвили
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044221407_0:74:3043:1786_1920x0_80_0_0_d1259e2ac1dc7b3263b4add0ef722971.jpg
https://ria.ru/20251004/tbilisi-2046381191.html
грузия
тбилиси
венгрия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044221407_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_e33943fbfcd316f1652d2bd3329a19bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, венгрия, петер сийярто, каха каладзе (мэр тбилиси), михаил кавелашвили, евросоюз, facebook, брюссель
В мире, Грузия, Тбилиси, Венгрия, Петер Сийярто, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Михаил Кавелашвили, Евросоюз, Facebook, Брюссель
Сийярто поздравил "Грузинскую мечту" с победой на местных выборах

Сийярто поздравил "Грузинскую мечту" с победой на выборах и высмеял Брюссель

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 5 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поздравил правящую партию Грузии "Грузинская мечта" с победой на местных выборах и высмеял позицию Брюсселя, который не осудил беспорядки, учиненные оппозицией.
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По данным ЦИК, после обработки 100% голосов правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал 71,58% голосов. На фоне выборов в столице проходили акции протеста, в частности, митингующие забрасывали камнями здание резиденции президента Михаила Кавелашвили. Грузинский минздрав в субботу сообщил, что шесть участников акции протеста и 21 сотрудник правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков.
«

"Наши союзники одержали убедительную победу и в Грузии! Наши друзья-патриоты, партия "Грузинская мечта", заняли первое место на муниципальных выборах. Браво! Большие поздравления Кахе Каладзе с переизбранием на пост мэра Тбилиси! Интересно (на самом деле, конечно, нет…), когда ЕС осудит разгром и крушения, учиненные оппозицией?" - написал Сийярто в соцсети Facebook*.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в субботу заявил, что ответственность за беспорядки в Тбилиси несет посол Евросоюза, так как представители Европейского союза поддерживали попытку смены конституционного строя в стране.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Многотысячное шествие оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Тбилиси началось многотысячное шествие оппозиции
4 октября, 16:27
 
В миреГрузияТбилисиВенгрияПетер СийяртоКаха Каладзе (мэр Тбилиси)Михаил КавелашвилиЕвросоюзFacebookБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала