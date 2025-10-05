Сийярто поздравил "Грузинскую мечту" с победой на местных выборах

БУДАПЕШТ, 5 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поздравил правящую партию Грузии "Грузинская мечта" с победой на местных выборах и высмеял позицию Брюсселя, который не осудил беспорядки, учиненные оппозицией.
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По данным ЦИК, после обработки 100% голосов правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал 71,58% голосов. На фоне выборов в столице проходили акции протеста, в частности, митингующие забрасывали камнями здание резиденции президента Михаила Кавелашвили. Грузинский минздрав в субботу сообщил, что шесть участников акции протеста и 21 сотрудник правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков.
«
"Наши союзники одержали убедительную победу и в Грузии! Наши друзья-патриоты, партия "Грузинская мечта", заняли первое место на муниципальных выборах. Браво! Большие поздравления Кахе Каладзе с переизбранием на пост мэра Тбилиси! Интересно (на самом деле, конечно, нет…), когда ЕС осудит разгром и крушения, учиненные оппозицией?" - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в субботу заявил, что ответственность за беспорядки в Тбилиси несет посол Евросоюза, так как представители Европейского союза поддерживали попытку смены конституционного строя в стране.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
