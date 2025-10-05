Сийярто поздравил "Грузинскую мечту" с победой на местных выборах

«

"Наши союзники одержали убедительную победу и в Грузии! Наши друзья-патриоты, партия "Грузинская мечта", заняли первое место на муниципальных выборах. Браво! Большие поздравления Кахе Каладзе с переизбранием на пост мэра Тбилиси! Интересно (на самом деле, конечно, нет…), когда ЕС осудит разгром и крушения, учиненные оппозицией?" - написал Сийярто в соцсети Facebook*.