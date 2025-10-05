Швеция потребовала у Израиля покормить задержанных активистов

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Швеция потребовала у Израиля предоставить еду и воду перехваченным активистам "Флотилии стойкости", сообщило посольство в Тель-Авиве.

В пятницу представители шведского посольства смогли посетить девять граждан Швеции в тюрьме Кциот.

В посольстве отметили, что остаются в контакте с израильскими властями с тем, чтобы обеспечить возможность депортации активистов в Швецию.