Швеция потребовала у Израиля покормить задержанных активистов - РИА Новости, 05.10.2025
00:33 05.10.2025
Швеция потребовала у Израиля покормить задержанных активистов
Швеция потребовала у Израиля покормить задержанных активистов
Швеция потребовала у Израиля покормить задержанных активистов
Швеция потребовала у Израиля предоставить еду и воду перехваченным активистам "Флотилии стойкости", сообщило посольство в Тель-Авиве.
Швеция потребовала у Израиля покормить задержанных активистов

Швеция потребовала у Израиля предоставить еду и воду перехваченным активистам

Экипаж "Флотилии Сумуда" задержали
Экипаж Флотилии Сумуда задержали
© AP Photo / Israeli Foreign Ministry
Экипаж "Флотилии Сумуда" задержали. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Швеция потребовала у Израиля предоставить еду и воду перехваченным активистам "Флотилии стойкости", сообщило посольство в Тель-Авиве.
"На основе наших обсуждений с задержанными лицами, (посольство Швеции - ред.) подчеркнуло важность реагирования на индивидуальные медицинские потребности. Оно настояло на том, чтобы еда и питьевая вода были немедленно предоставлены и все задержанные получили доступ к израильскому адвокату, если пожелают", - заявило посольство в комментарии агентству Франс Пресс.
В пятницу представители шведского посольства смогли посетить девять граждан Швеции в тюрьме Кциот.
В посольстве отметили, что остаются в контакте с израильскими властями с тем, чтобы обеспечить возможность депортации активистов в Швецию.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых позднее экстрадируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.
