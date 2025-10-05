https://ria.ru/20251005/shkola-2046458818.html
В Индонезии число погибших под завалами школы выросло до 37
Число погибших под завалами рухнувшей школы-интерната в индонезийском городе Сидоарджо выросло до 37, поиски еще 26 продолжаются, сообщает портал CNA. РИА Новости, 05.10.2025
ДЖАКАРТА, 5 окт - РИА Новости.
Число погибших под завалами рухнувшей школы-интерната в индонезийском городе Сидоарджо выросло до 37, поиски еще 26 продолжаются, сообщает портал CNA
Многоэтажное здание религиозного интерната обрушилось в момент, когда ученики собирались на дневную молитву в понедельник. Ранее сообщалось о 14 погибших.
"По состоянию на утро воскресенья число извлеченных составило 141 человек. 104 из них находятся в безопасности, 37 погибли", - заявил директор по операциям Национального поисково-спасательного агентства Юдхи Брамантио.
Он добавил, что 26 человек по-прежнему числятся пропавшими.
Следователи выясняют причины обрушения, но, по словам экспертов, предварительные признаки указывают на ненадлежащее качество строительства.