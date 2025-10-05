Рейтинг@Mail.ru
Избинг-отель экс-мэра Плеса начали демонтировать
12:45 05.10.2025
Избинг-отель экс-мэра Плеса начали демонтировать
Избинг-отель экс-мэра Плеса начали демонтировать
Избинг-отель экс-мэра Плеса начали демонтировать
Территория одной из сетей избинг-отелей экс-мэра Плеса Алексея Шевцова, с которого прокуратура Ивановской области требует взыскать более 1 миллиарда рублей,... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T12:45:00+03:00
2025-10-05T12:57:00+03:00
плес
ивановская область
происшествия
плес
ивановская область
2025
плес , ивановская область, происшествия
Плес , Ивановская область, Происшествия
Избинг-отель экс-мэра Плеса начали демонтировать

Отель экс-мэра Плеса, у которого хотят изъять миллиард рублей, демонтируют

© РИА Новости
Оцепленная территория одной из сетей избинг-отелей экс-мэра Плеса Алексея Шевцова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости
Оцепленная территория одной из сетей избинг-отелей экс-мэра Плеса Алексея Шевцова. Кадр видео
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Территория одной из сетей избинг-отелей экс-мэра Плеса Алексея Шевцова, с которого прокуратура Ивановской области требует взыскать более 1 миллиарда рублей, оцеплена, домики начали разбирать, выяснил корреспондент РИА Новости.
Ранее Шевцов уже выступал ответчиком по целому ряду исков органов прокуратуры. В частности, в 2024 году были удовлетворены исковые требования заместителя генерального прокурора об истребовании незаконно предоставленного Шевцову земельного участка площадью 2,3 гектара, признании самовольными постройками эксплуатировавшихся под брендом избинг-отеля объектов и обязании их снести.
Работник сети в телефонном разговоре с РИА Новости подтвердил, что сеть не работает и забронировать домик нельзя. "Она (сеть - ред.) не функционирует с прошлого года", - сказал собеседник. При этом он отказался отвечать на вопрос, в чем причина приостановки деятельности.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, территория сети избинга сейчас оцеплена оградительной лентой, на месте дежурит охрана, которая не пропускает никого к домикам. Одна изба частично разобрана.
На официальном сайте проекта семьи Шевцовых указано, что им также принадлежит сеть бутик-домов из 12 отреставрированных зданий. Их можно снять в аренду от двух суток, следует из данных сайта. Так, например, восстановленный дом Крыловых в Плесе обойдется в 80 тысяч рублей за сутки (за исключением новогодних праздников).
По информации с сайта проекта Шевцовых, помимо домов, семья экс-мэра владеет несколькими заведениями общественного питания в центре Плеса. Как выяснил корреспондент РИА Новости, сейчас в Плесе действуют только два заведения, остальные же закрыты.
Прокуратура Ивановской области требует взыскать с Шевцова более миллиарда рублей коррупционных доходов и обратить в доход государства 150 объектов недвижимости, сообщила ранее Генеральная прокуратура.
В ведомстве пояснили, что на протяжении 10 лет вплоть до 2015 года Шевцов являлся депутатом местного представительного органа, а в 2010-2011 годах был главой поселения. В нарушение установленных требований он фактически монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в городе Плесе. В бизнес-активность Шевцова были вовлечены его родственники и доверенные лица, а также организована сеть взаимосвязанных юридических лиц.
С 2024 года по 2025 год из незаконной собственности и владения Шевцова и контролируемых им лиц был истребован ряд земельных участков общей площадью более 26 гектаров. Так, один из ценных земельных массивов на берегу реки Волги площадью более 20 гектаров был получен компанией Шевцова в аренду за 500 с небольшим рублей в год. Ряд земельных участков в центральной части набережной города Плеса предоставлялись Шевцову в обход конкурсных процедур и с грубыми нарушениями генерального плана, а также правил землепользования и застройки.
По искам прокуратуры истребован также ряд земельных участков, первоначально предоставленных компании Шевцова бывшим главой Приволжского муниципального района Сергеем Сычевым. Впоследствии Сычев был привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями по факту получения от компании Шевцова земельных участков в пользу своих родственников.
ПлесИвановская областьПроисшествия
 
 
