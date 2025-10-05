https://ria.ru/20251005/shakhta-2046468528.html
На шахте в Кузбассе произошло обрушение породы
Обрушение горной породы произошло на шахте "Ерунаковская 8" в Кузбассе, эвакуированы 151 горняк, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по... РИА Новости, 05.10.2025
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
кемеровская область
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кемеровская область
