На шахте в Кузбассе произошло обрушение породы

09:31 05.10.2025 (обновлено: 09:35 05.10.2025)
Каски рабочих. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 5 окт - РИА Новости. Обрушение горной породы произошло на шахте "Ерунаковская 8" в Кузбассе, эвакуированы 151 горняк, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Кемеровской области.
"Шахта "Ерунаковская 8", произошло обрушение горной породы на транспортном уклоне. Эвакуированы 151 человек, погибших нет. Привлекались 23 сотрудника и 5 единиц техники", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Собеседница агентства уточнила, что отделения ВГСЧ (военизированной горноспасательной части - ред.) убыли в пункт постоянной дислокации.
Дальнейшие мероприятия будут проводиться силами работников шахты.
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Коми обнаружили тело проходчика, пропавшего после прорыва воды на шахте
19 сентября, 20:14
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кемеровская область
 
 
