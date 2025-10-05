На шахте в Кузбассе произошло обрушение породы

КЕМЕРОВО, 5 окт - РИА Новости. Обрушение горной породы произошло на шахте "Ерунаковская 8" в Кузбассе, эвакуированы 151 горняк, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Кемеровской области.