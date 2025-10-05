Рейтинг@Mail.ru
Цена серебра может достичь $55 за унцию за год, считает аналитик - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/serebro-2046479585.html
Цена серебра может достичь $55 за унцию за год, считает аналитик
Цена серебра может достичь $55 за унцию за год, считает аналитик - РИА Новости, 05.10.2025
Цена серебра может достичь $55 за унцию за год, считает аналитик
Стоимость серебра в мире может достичь 55 долларов за тройскую унцию на горизонте года при росте цен на золото и сохранении напряженной международной... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T12:13:00+03:00
2025-10-05T12:13:00+03:00
китай
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601868898_0:0:2618:1473_1920x0_80_0_0_a48aa3a052d165fac3b1d2ea49fbeb8c.jpg
https://ria.ru/20251002/zoloto-2045928884.html
https://ria.ru/20251004/zoloto-2046327159.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601868898_0:83:2619:2047_1920x0_80_0_0_2b444d507b3888c0464ce894f689a2dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, экономика
Китай, Экономика
Цена серебра может достичь $55 за унцию за год, считает аналитик

Шапошников: серебро может подорожать до $55 за год при росте цен на золото

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАффинированное золото и серебро
Аффинированное золото и серебро - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Аффинированное золото и серебро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Стоимость серебра в мире может достичь 55 долларов за тройскую унцию на горизонте года при росте цен на золото и сохранении напряженной международной политической ситуации, рассказал РИА Новости советник управляющего фонда "Индустриальный код" Максим Шапошников.
Биржевая цена на серебро в четверг впервые за 14 лет превысил отметку в 48 долларов за унцию.
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Цена на золото обновила исторический рекорд
2 октября, 17:33
"Потенциал для достижения серебром цифры 55 долларов за унцию существует на горизонте года", - считает Шапошников.
"Для достижения такого показателя цена золота должна подрасти до 4125-4400 долларов (за тройскую унцию - ред.). Сейчас это уже не выглядит недостижимым уровнем на фоне скупки Китаем золота по всему миру", - предположил аналитик.
Тем не менее, такой сценарий подразумевает сохранение мировой политической напряженности. А в случае деэскалации в мире цены как на золото, так и на серебро скорректируются вниз, так как сегодняшние уровни значительно превосходят себестоимость, заключил эксперт.
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Эксперты предсказали рост мирового спроса на золото
Вчера, 09:15
 
КитайЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала