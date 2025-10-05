https://ria.ru/20251005/serebro-2046479585.html
Цена серебра может достичь $55 за унцию за год, считает аналитик
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Стоимость серебра в мире может достичь 55 долларов за тройскую унцию на горизонте года при росте цен на золото и сохранении напряженной международной политической ситуации, рассказал РИА Новости советник управляющего фонда "Индустриальный код" Максим Шапошников.
Биржевая цена на серебро в четверг впервые за 14 лет превысил отметку в 48 долларов за унцию.
"Потенциал для достижения серебром цифры 55 долларов за унцию существует на горизонте года", - считает Шапошников.
"Для достижения такого показателя цена золота должна подрасти до 4125-4400 долларов (за тройскую унцию - ред.). Сейчас это уже не выглядит недостижимым уровнем на фоне скупки Китаем
золота по всему миру", - предположил аналитик.
Тем не менее, такой сценарий подразумевает сохранение мировой политической напряженности. А в случае деэскалации в мире цены как на золото, так и на серебро скорректируются вниз, так как сегодняшние уровни значительно превосходят себестоимость, заключил эксперт.