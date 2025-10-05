Рейтинг@Mail.ru
05.10.2025
09:56 05.10.2025
В США за причуды демократов платят налогоплательщики, заявила сенатор
В США за причуды демократов платят налогоплательщики, заявила сенатор
В США за причуды демократов платят налогоплательщики, заявила сенатор

Американцы заплатили $1,2 млрд на зарплаты неработающих при шатдауне чиновников

Знак Stop возле здания Капитолия в Вашингтоне
Знак Stop возле здания Капитолия в Вашингтоне
© Getty Images / Kevin Dietsch
Знак Stop возле здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Американские налогоплательщики заплатили уже 1,2 миллиарда долларов на зарплаты чиновников, неработающих из-за продолжающегося шатдауна в США, заявила сенатор-республиканка от штата Айова Джони Эрнст.
"Из-за причуд (лидера демократического меньшинства в сенате Чака - ред.) Шумера с закрытием правительства налогоплательщикам придётся сегодня платить ещё 400 миллионов долларов, чтобы заплатить 750 тысячам непервостепенным бюрократам за то, что они не работают", - заявила Эрнст телеканалу Fox News, который указывает, что в общей сложности эта сумма уже достигла 1,2 миллиарда долларов с начала шатдауна.
Дональд Трамп за игрой в гольф - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Трамп собирается играть в гольф, несмотря на шатдаун
Вчера, 17:40
Она добавила, что "политическая выходка демократов" по борьбе за финансируемое налогоплательщиками здравоохранение для нелегальных иммигрантов официально превратилась в пустую трату миллиарда долларов.
Федеральное правительство США приостановило свою работу в среду после того, как конгресс не смог прийти к согласию по законопроекту о финансировании государственных расходов. По оценкам бюджетного управления конгресса, каждый день простоя около 750 тысяч федеральных служащих могут быть отправлены в принудительный отпуск. Эти работники не получат заработную плату, пока не вернутся на службу после окончания шатдауна.
Республиканцы контролируют обе палаты конгресса США, однако для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии сейчас - 53 мандата.
Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Белом доме рассказали, как шатдаун повлиял на военных
3 октября, 20:25
 
