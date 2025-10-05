В ДТП под Екатеринбургом погибла семья из четырех человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Семья из четырех человек погибла в ДТП на трассе Талица – Бутка в Свердловской области, сообщила пресс-служба областной госавтоинспекции.

« "Вечером 4 октября на 28-м километре автодороги Талица – Бутка Талицкого района произошло ДТП, в котором погибла семья из четырех человек", – говорится в сообщении.

По предварительной информации ведомства, трактор МТЗ-82, не имевший государственной регистрации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобиле м K ia Rio.

« "В результате столкновения погибли все находившиеся в легковом автомобиле: 27-летний мужчина-водитель, 26-летняя и 20-летняя женщины, четырехлетняя девочка. Все погибшие являлись жителями Талицы", – уточнили в ведомстве.

Водитель трактора пояснил сотрудникам госавтоинспекции, что транспортное средство совершило самопроизвольный рывок в сторону встречной полосы, освидетельствование показало, что мужчина был трезв.

Прокуратура региона взяла на контроль доследственную проверку по факту аварии.