В ДТП под Екатеринбургом погибла семья из четырех человек
В ДТП под Екатеринбургом погибла семья из четырех человек
Семья из четырех человек погибла в ДТП на трассе Талица – Бутка в Свердловской области, сообщила пресс-служба областной госавтоинспекции. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T09:33:00+03:00
2025-10-05T09:33:00+03:00
2025-10-05T13:00:00+03:00
В Свердловской области при столкновении машин погибла семья из четырех человек
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Семья из четырех человек погибла в ДТП на трассе Талица – Бутка в Свердловской области, сообщила пресс-служба областной госавтоинспекции.
«
"Вечером 4 октября на 28-м километре автодороги Талица – Бутка Талицкого района произошло ДТП, в котором погибла семья из четырех человек", – говорится в сообщении.
По предварительной информации ведомства, трактор МТЗ-82, не имевший государственной регистрации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем K
ia Rio.
«
"В результате столкновения погибли все находившиеся в легковом автомобиле: 27-летний мужчина-водитель, 26-летняя и 20-летняя женщины, четырехлетняя девочка. Все погибшие являлись жителями Талицы", – уточнили в ведомстве.
Водитель трактора пояснил сотрудникам госавтоинспекции, что транспортное средство совершило самопроизвольный рывок в сторону встречной полосы, освидетельствование показало, что мужчина был трезв.
Прокуратура региона взяла на контроль доследственную проверку по факту аварии.
Как позднее добавили журналистам в региональном управлении СК РФ, в отношении 27-летнего водителя трактора возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель двух или более человек, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами.