В ПМР обвинили Санду во вмешательстве во внутреннюю политику Грузии

ТИРАСПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду вмешалась во внутреннюю политику Грузии, поддержав попытку захвата власти, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее президент Молдавии Майя Санду поддержала беспорядки в Грузии, в результате которых пострадали почти полтора десятка полицейских. Она отметила, что народ Грузии якобы защищает свободу и своё европейское будущее.
"Майя Санду вмешалась во внутренние дела Грузии, поддержав попытку захвата власти. Это – поведение не ответственного лидера страны, а несамостоятельной игрушки в руках евроглобалистов. Некоторые политики в мире призывали к диалогу власти и оппозицию Грузии, чтобы минимизировать количество пострадавших на улицах Тбилиси. И только президент Санду скандально вмешалась в качестве подстрекателя и фактически провокатора на стороне мятежников против законной власти", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР добавил, что большинство жителей Молдавии никак не желает грузинскому народу сценария дестабилизации "с хаосом, войной, кровью". По его словам, накануне в Тбилиси беспорядки утроили "отчаянные от разгрома на местных выборах марионетки Брюсселя".
"Можно предположить, что Санду или не осознаёт своей роли ответственного лидера Молдовы, или получила прямую установку из Брюсселя: вмешаться в грузинские баталии для свержения власти Грузии. Это может означать, что, если что-то пойдёт не так, евроглобалисты бросят её в "топку" и легко ею пожертвуют. Провокаторами вообще легко жертвуют", - отметил Сафонов.
Митинг оппозиционеров в Тбилиси начался в субботу вечером в день проведения местных выборов. Изначально демонстранты собрались на площади Свободы, часть из них переместилась к зданию резиденции президента Михаила Кавелашвили. Митингующие прорвали железные ограждения, установленные у резиденции. Спецназ вытеснил их, применив перцовый газ и водометы.