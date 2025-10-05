Рейтинг@Mail.ru
В ПМР обвинили Санду во вмешательстве во внутреннюю политику Грузии - РИА Новости, 05.10.2025
11:07 05.10.2025
В ПМР обвинили Санду во вмешательстве во внутреннюю политику Грузии
В ПМР обвинили Санду во вмешательстве во внутреннюю политику Грузии
в мире
грузия
молдавия
тбилиси
майя санду
михаил кавелашвили
парламентские выборы в молдавии
В ПМР обвинили Санду во вмешательстве во внутреннюю политику Грузии

Депутат ПМР Сафонов заявил, что Санду поддержала попытку захвата власти в Грузии

© Getty Images / NurPhoto/Artur WidakМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Getty Images / NurPhoto/Artur Widak
Майя Санду. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду вмешалась во внутреннюю политику Грузии, поддержав попытку захвата власти, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее президент Молдавии Майя Санду поддержала беспорядки в Грузии, в результате которых пострадали почти полтора десятка полицейских. Она отметила, что народ Грузии якобы защищает свободу и своё европейское будущее.
Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в организации "майдана"
10:42
"Майя Санду вмешалась во внутренние дела Грузии, поддержав попытку захвата власти. Это – поведение не ответственного лидера страны, а несамостоятельной игрушки в руках евроглобалистов. Некоторые политики в мире призывали к диалогу власти и оппозицию Грузии, чтобы минимизировать количество пострадавших на улицах Тбилиси. И только президент Санду скандально вмешалась в качестве подстрекателя и фактически провокатора на стороне мятежников против законной власти", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР добавил, что большинство жителей Молдавии никак не желает грузинскому народу сценария дестабилизации "с хаосом, войной, кровью". По его словам, накануне в Тбилиси беспорядки утроили "отчаянные от разгрома на местных выборах марионетки Брюсселя".
"Можно предположить, что Санду или не осознаёт своей роли ответственного лидера Молдовы, или получила прямую установку из Брюсселя: вмешаться в грузинские баталии для свержения власти Грузии. Это может означать, что, если что-то пойдёт не так, евроглобалисты бросят её в "топку" и легко ею пожертвуют. Провокаторами вообще легко жертвуют", - отметил Сафонов.
Митинг оппозиционеров в Тбилиси начался в субботу вечером в день проведения местных выборов. Изначально демонстранты собрались на площади Свободы, часть из них переместилась к зданию резиденции президента Михаила Кавелашвили. Митингующие прорвали железные ограждения, установленные у резиденции. Спецназ вытеснил их, применив перцовый газ и водометы.
Митингующие на улицах Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Премьер Грузии возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси
Вчера, 20:56
 
В миреГрузияМолдавияТбилисиМайя СандуМихаил КавелашвилиПарламентские выборы в Молдавии
 
 
