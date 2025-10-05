https://ria.ru/20251005/rubio-2046506596.html
Газой должны руководить палестинцы, заявил Рубио
Газой должны руководить палестинцы, заявил Рубио - РИА Новости, 05.10.2025
Газой должны руководить палестинцы, заявил Рубио
Руководить Газой должны палестинцы, с этим согласен и Израиль, но решение вопроса с управлением анклавом потребует времени, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 05.10.2025
Глава Госдепа Рубио заявил, что Газой должны управлять палестинские технократы