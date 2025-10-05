В Сингапуре прошло первое заседание по делу задержанного россиянина

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Первое заседание по делу гражданина РФ, задержанного в Сингапуре по обвинению в нарушении законодательства США, состоялось в пятницу, он оставлен под стражей, об этом сообщило РИА Новости посольство России в Сингапуре.