В Сингапуре прошло первое заседание по делу задержанного россиянина
19:28 05.10.2025
В Сингапуре прошло первое заседание по делу задержанного россиянина
В Сингапуре прошло первое заседание по делу задержанного россиянина - РИА Новости, 05.10.2025
В Сингапуре прошло первое заседание по делу задержанного россиянина
Первое заседание по делу гражданина РФ, задержанного в Сингапуре по обвинению в нарушении законодательства США, состоялось в пятницу, он оставлен под стражей,... РИА Новости, 05.10.2025
2025
Новости
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Первое заседание по делу гражданина РФ, задержанного в Сингапуре по обвинению в нарушении законодательства США, состоялось в пятницу, он оставлен под стражей, об этом сообщило РИА Новости посольство России в Сингапуре.
«
"В пятницу состоялось первое заседание суда, российский гражданин оставлен под стражей. Второе судебное заседание намечено на 9 октября", - заявили в посольстве.
В дипмиссии добавили, что дипломаты находятся на связи с полицией Сингапура, следят за соблюдением процессуального законодательства в отношении задержанного россиянина.
В пятницу российское посольство в Сингапуре в своем Telegram-канале сообщило о задержании полицией Сингапура гражданина РФ по обвинению в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством с целью его дальнейшей экстрадиции в США. Российские дипломаты оказали содействие окружению задержанного, чтобы ему предоставили юридическую помощь.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
