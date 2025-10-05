В Сингапуре прошло первое заседание по делу задержанного россиянина

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Первое заседание по делу гражданина РФ, задержанного в Сингапуре по обвинению в нарушении законодательства США, состоялось в пятницу, он оставлен под стражей, об этом сообщило РИА Новости посольство России в Сингапуре.
"В пятницу состоялось первое заседание суда, российский гражданин оставлен под стражей. Второе судебное заседание намечено на 9 октября", - заявили в посольстве.
В дипмиссии добавили, что дипломаты находятся на связи с полицией Сингапура, следят за соблюдением процессуального законодательства в отношении задержанного россиянина.
В пятницу российское посольство в Сингапуре в своем Telegram-канале сообщило о задержании полицией Сингапура гражданина РФ по обвинению в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством с целью его дальнейшей экстрадиции в США. Российские дипломаты оказали содействие окружению задержанного, чтобы ему предоставили юридическую помощь.
