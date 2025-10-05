Директор Успенской рассказал о состоянии певицы после операции

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Операция на руку у певицы Любови Успенской прошла успешно, она чувствует себя хорошо, заявил РИА Новости директор артистки Александр Иваненко.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что все концерты певицы отменены в связи с тем, что Успенская во вторник сломала руку, и ей требуется срочная операция.

"Все хорошо, операция прошла успешно. Спасибо нашим прекрасным российским докторам. Артистка чувствует себя хорошо", - сказал собеседник агентства.