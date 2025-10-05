Рейтинг@Mail.ru
Директор Успенской рассказал о состоянии певицы после операции - РИА Новости, 05.10.2025
20:12 05.10.2025
Директор Успенской рассказал о состоянии певицы после операции
Директор Успенской рассказал о состоянии певицы после операции
Операция на руку у певицы Любови Успенской прошла успешно, она чувствует себя хорошо, заявил РИА Новости директор артистки Александр Иваненко. РИА Новости, 05.10.2025
Культура, Любовь Успенская, Общество
Директор Успенской рассказал о состоянии певицы после операции

Иваненко: операция на руку у Любови Успенской прошла успешно

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Певица Любовь Успенская . Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Операция на руку у певицы Любови Успенской прошла успешно, она чувствует себя хорошо, заявил РИА Новости директор артистки Александр Иваненко.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что все концерты певицы отменены в связи с тем, что Успенская во вторник сломала руку, и ей требуется срочная операция.
"Все хорошо, операция прошла успешно. Спасибо нашим прекрасным российским докторам. Артистка чувствует себя хорошо", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, представитель Успенской отметил, что все запланированные концерты певицы состоятся.
