Директор Успенской рассказал о состоянии певицы после операции
Директор Успенской рассказал о состоянии певицы после операции - РИА Новости, 05.10.2025
Директор Успенской рассказал о состоянии певицы после операции
Операция на руку у певицы Любови Успенской прошла успешно, она чувствует себя хорошо, заявил РИА Новости директор артистки Александр Иваненко. РИА Новости, 05.10.2025
культура
любовь успенская
общество
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Операция на руку у певицы Любови Успенской прошла успешно, она чувствует себя хорошо, заявил РИА Новости директор артистки Александр Иваненко.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что все концерты певицы отменены в связи с тем, что Успенская
во вторник сломала руку, и ей требуется срочная операция.
"Все хорошо, операция прошла успешно. Спасибо нашим прекрасным российским докторам. Артистка чувствует себя хорошо", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, представитель Успенской отметил, что все запланированные концерты певицы состоятся.