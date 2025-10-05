Жителям Донецка ежедневно развозят около четырех тысяч кубометров воды

"С 2022 года развезены миллионы кубометров воды по городу за этот промежуток времени, что мы здесь работаем. В настоящее время машины развозят около трех-четырех тысяч кубометров ежесуточно... Мы осуществляем подвоз воды в социальные объекты, это школы, детские сады, больницы. А также развозим воду в ёмкости, установленные во дворах и на улицах, чтобы жители могли подходить и набирать воду в удобное для них время", - сказал Ёлкин.