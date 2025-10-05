https://ria.ru/20251005/rossiya-2046524972.html
Жителям Донецка ежедневно развозят около четырех тысяч кубометров воды
Жителям Донецка ежедневно развозят около четырех тысяч кубометров воды - РИА Новости, 05.10.2025
Жителям Донецка ежедневно развозят около четырех тысяч кубометров воды
Около 4 тысяч кубометров воды в условиях ограниченного водоснабжения ежедневно развозят жителям Донецка московские коммунальные службы, работающие с 2022 года в РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T19:10:00+03:00
2025-10-05T19:10:00+03:00
2025-10-05T19:10:00+03:00
донецк
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102057/36/1020573697_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_40a2821324f7132b3e20d98e024280db.jpg
https://ria.ru/20250723/dnr-2031007887.html
донецк
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102057/36/1020573697_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_596fc0448252142d9c592fdcf91af0df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, москва, происшествия
Донецк, Москва, Происшествия
Жителям Донецка ежедневно развозят около четырех тысяч кубометров воды
В Донецке коммунальщики ежедневно развозят около 4 тыс кубометров воды
ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Около 4 тысяч кубометров воды в условиях ограниченного водоснабжения ежедневно развозят жителям Донецка московские коммунальные службы, работающие с 2022 года в городе, рассказал РИА Новости представитель группировки инженерных компаний Москвы в городе Донецке Андрей Ёлкин.
"С 2022 года развезены миллионы кубометров воды по городу за этот промежуток времени, что мы здесь работаем. В настоящее время машины развозят около трех-четырех тысяч кубометров ежесуточно... Мы осуществляем подвоз воды в социальные объекты, это школы, детские сады, больницы. А также развозим воду в ёмкости, установленные во дворах и на улицах, чтобы жители могли подходить и набирать воду в удобное для них время", - сказал Ёлкин.
Он подчеркнул, что в зимний период московские коммунальщики будут подвозить воду на котельные для обеспечения стабильного теплоснабжения и подпитки систем теплоснабжения в городе.