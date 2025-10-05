Рейтинг@Mail.ru
Жителям Донецка ежедневно развозят около четырех тысяч кубометров воды - РИА Новости, 05.10.2025
19:10 05.10.2025
Жителям Донецка ежедневно развозят около четырех тысяч кубометров воды
Жителям Донецка ежедневно развозят около четырех тысяч кубометров воды - РИА Новости, 05.10.2025
Жителям Донецка ежедневно развозят около четырех тысяч кубометров воды
Около 4 тысяч кубометров воды в условиях ограниченного водоснабжения ежедневно развозят жителям Донецка московские коммунальные службы, работающие с 2022 года в РИА Новости, 05.10.2025
донецк, москва, происшествия
Донецк, Москва, Происшествия
Жителям Донецка ежедневно развозят около четырех тысяч кубометров воды

В Донецке коммунальщики ежедневно развозят около 4 тыс кубометров воды

ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Около 4 тысяч кубометров воды в условиях ограниченного водоснабжения ежедневно развозят жителям Донецка московские коммунальные службы, работающие с 2022 года в городе, рассказал РИА Новости представитель группировки инженерных компаний Москвы в городе Донецке Андрей Ёлкин.
"С 2022 года развезены миллионы кубометров воды по городу за этот промежуток времени, что мы здесь работаем. В настоящее время машины развозят около трех-четырех тысяч кубометров ежесуточно... Мы осуществляем подвоз воды в социальные объекты, это школы, детские сады, больницы. А также развозим воду в ёмкости, установленные во дворах и на улицах, чтобы жители могли подходить и набирать воду в удобное для них время", - сказал Ёлкин.
Он подчеркнул, что в зимний период московские коммунальщики будут подвозить воду на котельные для обеспечения стабильного теплоснабжения и подпитки систем теплоснабжения в городе.
