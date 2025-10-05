Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Венесуэлы

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Иван Хиль провели телефонный разговор, в ходе которого выразили серьезную озабоченность действиями США в Карибском море, сообщил в воскресенье МИД России.