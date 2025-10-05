https://ria.ru/20251005/rossiya-2046514377.html
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Венесуэлы
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Венесуэлы - РИА Новости, 05.10.2025
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Венесуэлы
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Иван Хиль провели телефонный разговор, в ходе которого выразили серьезную озабоченность действиями США в... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T17:40:00+03:00
2025-10-05T17:40:00+03:00
2025-10-05T17:49:00+03:00
венесуэла
в мире
россия
сергей лавров
карибское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044466416_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_a33793a4b1a33619df2e27f337999feb.jpg
https://ria.ru/20250930/kiev-2045351308.html
венесуэла
россия
карибское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044466416_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_3f75545c1a623d90a368f4f8a0765ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, в мире, россия, сергей лавров, карибское море
Венесуэла, В мире, Россия, Сергей Лавров, Карибское море
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Венесуэлы
Лавров обсудил с главой МИД Венесуэлы ситуацию в Карибском море