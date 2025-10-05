Рейтинг@Mail.ru
Каскадер Чеботарев попал в аварию на суперкаре McLaren
17:21 05.10.2025
Каскадер Чеботарев попал в аварию на суперкаре McLaren
Каскадер Чеботарев попал в аварию на суперкаре McLaren
Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев рассказал РИА Новости, что попал в аварию на суперкаре McLaren, никто не пострадал. РИА Новости, 05.10.2025
ростов-на-дону
ростов-на-дону
ростов-на-дону, происшествия
Ростов-на-Дону, Происшествия
Каскадер Чеботарев попал в аварию на суперкаре McLaren

Каскадер из Ростова-на-Дону Чеботарев попал в ДТП на суперкаре McLaren

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев рассказал РИА Новости, что попал в аварию на суперкаре McLaren, никто не пострадал.
С его слов, авария произошла в воскресенье утром на Ворошиловском проспекте в Ростове-на-Дону.
"Ехали в плохую погоду, дождь шел. На колею попали, бросило машину в отбойники. Повезло, что влетел в знак, потом в другой отбойник, и на встречном движении от меня увернулись машины", - рассказал собеседник агентства.
Ни он, ни его друг, который находился в машине, не пострадали. При этом ремонт автомобиля McLaren 720S обойдется "миллионов в 15", уточнил Чеботарев. Стоимость самого суперкара доходит до 30 миллионов рублей.
Ростов-на-Дону
 
 
