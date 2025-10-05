https://ria.ru/20251005/rossiya-2046512247.html
Каскадер Чеботарев попал в аварию на суперкаре McLaren
Каскадер Чеботарев попал в аварию на суперкаре McLaren - РИА Новости, 05.10.2025
Каскадер Чеботарев попал в аварию на суперкаре McLaren
Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев рассказал РИА Новости, что попал в аварию на суперкаре McLaren, никто не пострадал. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T17:21:00+03:00
2025-10-05T17:21:00+03:00
2025-10-05T17:21:00+03:00
ростов-на-дону
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046511817_0:584:783:1024_1920x0_80_0_0_eadb5cda2fd1ab0e9c5c1b56f49c91ba.jpg
https://ria.ru/20251005/dtp-2046449361.html
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046511817_0:511:783:1098_1920x0_80_0_0_2084b3413f56bb77c14b2e21937a8fe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, происшествия
Ростов-на-Дону, Происшествия
Каскадер Чеботарев попал в аварию на суперкаре McLaren
Каскадер из Ростова-на-Дону Чеботарев попал в ДТП на суперкаре McLaren
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев рассказал РИА Новости, что попал в аварию на суперкаре McLaren, никто не пострадал.
С его слов, авария произошла в воскресенье утром на Ворошиловском проспекте в Ростове-на-Дону
.
"Ехали в плохую погоду, дождь шел. На колею попали, бросило машину в отбойники. Повезло, что влетел в знак, потом в другой отбойник, и на встречном движении от меня увернулись машины", - рассказал собеседник агентства.
Ни он, ни его друг, который находился в машине, не пострадали. При этом ремонт автомобиля McLaren 720S обойдется "миллионов в 15", уточнил Чеботарев. Стоимость самого суперкара доходит до 30 миллионов рублей.