СК устанавливает причину взрыва газа в жилом доме в ЛНР - РИА Новости, 05.10.2025
16:26 05.10.2025
СК устанавливает причину взрыва газа в жилом доме в ЛНР
происшествия
луганская народная республика
красный луч
россия
следственный комитет россии (ск рф)
луганская народная республика
красный луч
россия
происшествия, луганская народная республика, красный луч, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Красный Луч, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : соцсетиПоследствия взрыва бытового газа в жилом доме в Красном Луче в ЛНР
© Фото : соцсети
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Красном Луче в ЛНР
ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Следователи и криминалисты СК РФ по ЛНР устанавливают причину взрыва в жилом доме в Красном Луче, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что произошёл взрыв, предварительно, бытового газа в многоквартирном жилом доме в Красном Луче, повреждена крыша и несколько квартир, по предварительным данным, жертв нет.
"Следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике работают на месте происшествия в городе Красный Луч, где произошло обрушение кровли и двух верхних этажей жилого дома", - сказала Марковская.
Она уточнила, что в настоящее время опрашиваются жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании, назначен ряд судебных экспертиз.
"Организован комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - сказала Марковская.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
