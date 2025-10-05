Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Красном Луче в ЛНР

Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Красном Луче в ЛНР

© Фото : соцсети Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Красном Луче в ЛНР

СК устанавливает причину взрыва газа в жилом доме в ЛНР

ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Следователи и криминалисты СК РФ по ЛНР устанавливают причину взрыва в жилом доме в Красном Луче, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.

Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что произошёл взрыв, предварительно, бытового газа в многоквартирном жилом доме в Красном Луче , повреждена крыша и несколько квартир, по предварительным данным, жертв нет.

"Следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике работают на месте происшествия в городе Красный Луч, где произошло обрушение кровли и двух верхних этажей жилого дома", - сказала Марковская.

Она уточнила, что в настоящее время опрашиваются жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании, назначен ряд судебных экспертиз.