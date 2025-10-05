https://ria.ru/20251005/rossiya-2046505717.html
СК устанавливает причину взрыва газа в жилом доме в ЛНР
СК устанавливает причину взрыва газа в жилом доме в ЛНР - РИА Новости, 05.10.2025
СК устанавливает причину взрыва газа в жилом доме в ЛНР
Следователи и криминалисты СК РФ по ЛНР устанавливают причину взрыва в жилом доме в Красном Луче, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T16:26:00+03:00
2025-10-05T16:26:00+03:00
2025-10-05T16:26:00+03:00
происшествия
луганская народная республика
красный луч
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046491359_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_4dfb502b7c59d87fcfd2a04dff6d12f8.jpg
https://ria.ru/20250521/stavropol-2018184075.html
луганская народная республика
красный луч
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046491359_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_187477ac921f23967538f1942c6bb38e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, красный луч, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Красный Луч, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК устанавливает причину взрыва газа в жилом доме в ЛНР
СК устанавливает причину взрыва газа в жилом доме в Красном луче
ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Следователи и криминалисты СК РФ по ЛНР устанавливают причину взрыва в жилом доме в Красном Луче, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что произошёл взрыв, предварительно, бытового газа в многоквартирном жилом доме в Красном Луче
, повреждена крыша и несколько квартир, по предварительным данным, жертв нет.
"Следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике
работают на месте происшествия в городе Красный Луч, где произошло обрушение кровли и двух верхних этажей жилого дома", - сказала Марковская.
Она уточнила, что в настоящее время опрашиваются жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании, назначен ряд судебных экспертиз.
"Организован комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - сказала Марковская.