Архитектор Литвинов рассказал о своей прическе после комментария Путина
Архитектор Литвинов рассказал о своей прическе после комментария Путина - РИА Новости, 05.10.2025
Архитектор Литвинов рассказал о своей прическе после комментария Путина
05.10.2025
Архитектор Литвинов рассказал о своей прическе после комментария Путина
Литвинов признался, что укладка поразившей Путина прически занимает 30 секунд
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Главный архитектор концертного центра "Сириус" Андрей Литвинов, удививший президента России Владимира Путина своей прической, рассказал, что создание такого образа каждое утро занимает у него всего полминуты.
Президент России
в пятницу посетил новый концертный центр "Сириус". Путин
оценил здание, назвав его "конфеткой", похвалил главного архитектора и отметил его талант.
Глава государства при этом шутливо прокомментировал необычную прическу Литвинова, обратившись к нему со словами: "несмотря на то, что вы такой лохматый, так выглядите, у вас замечательно все получается".
"Тридцать секунд. Я же говорю, это проект, здесь все рассчитано", - ответил Литвинов журналисту "России 1" Павлу Зарубину
на вопрос о том, сколько времени утром занимает у него создание такого образа.
Говоря о том, насколько серьезной работы требует эта прическа, архитектор отметил: "Это просто отношение к дизайну, то, как человек передает внутренний мир через собственный образ".
"К этому надо просто серьезно относиться, проектировать, чувствовать, какие-то элементы менять, какое-то выражение через разные инструменты, эксперименты", - добавил Литвинов.
Он отметил, что внимание президента к его образу было неожиданным.
"Да, я просто об этом не думал. Я думал больше о том, чтобы представить объект", - отреагировал Литвинов на реплику о том, что он не ожидал услышать слова про свою прическу.