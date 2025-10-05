Рейтинг@Mail.ru
Архитектор Литвинов рассказал о своей прическе после комментария Путина - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 05.10.2025 (обновлено: 16:21 05.10.2025)
https://ria.ru/20251005/rossiya-2046504755.html
Архитектор Литвинов рассказал о своей прическе после комментария Путина
Архитектор Литвинов рассказал о своей прическе после комментария Путина - РИА Новости, 05.10.2025
Архитектор Литвинов рассказал о своей прическе после комментария Путина
Главный архитектор концертного центра "Сириус" Андрей Литвинов, удививший президента России Владимира Путина своей прической, рассказал, что создание такого... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T16:14:00+03:00
2025-10-05T16:21:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046503912_0:197:3078:1928_1920x0_80_0_0_651e68737eaee0fa876a3bb58cb42216.jpg
https://ria.ru/20250519/putin-2017940179.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046503912_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_53d020027170fddb7b8cff4ce0580a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Архитектор Литвинов рассказал о своей прическе после комментария Путина

Литвинов признался, что укладка поразившей Путина прически занимает 30 секунд

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкГлавный архитектор концертного центра в Сириусе Андрей Литвинов
Главный архитектор концертного центра в Сириусе Андрей Литвинов - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Главный архитектор концертного центра в Сириусе Андрей Литвинов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Главный архитектор концертного центра "Сириус" Андрей Литвинов, удививший президента России Владимира Путина своей прической, рассказал, что создание такого образа каждое утро занимает у него всего полминуты.
Президент России в пятницу посетил новый концертный центр "Сириус". Путин оценил здание, назвав его "конфеткой", похвалил главного архитектора и отметил его талант.
Глава государства при этом шутливо прокомментировал необычную прическу Литвинова, обратившись к нему со словами: "несмотря на то, что вы такой лохматый, так выглядите, у вас замечательно все получается".
"Тридцать секунд. Я же говорю, это проект, здесь все рассчитано", - ответил Литвинов журналисту "России 1" Павлу Зарубину на вопрос о том, сколько времени утром занимает у него создание такого образа.
Говоря о том, насколько серьезной работы требует эта прическа, архитектор отметил: "Это просто отношение к дизайну, то, как человек передает внутренний мир через собственный образ".
"К этому надо просто серьезно относиться, проектировать, чувствовать, какие-то элементы менять, какое-то выражение через разные инструменты, эксперименты", - добавил Литвинов.
Он отметил, что внимание президента к его образу было неожиданным.
"Да, я просто об этом не думал. Я думал больше о том, чтобы представить объект", - отреагировал Литвинов на реплику о том, что он не ожидал услышать слова про свою прическу.
Путин об истории образовательного центра Сириус - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Путин рассказал, как пришла идея названия образовательного центра "Сириус"
19 мая, 20:57
 
РоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала