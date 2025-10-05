Архитектор Литвинов рассказал о своей прическе после комментария Путина

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Главный архитектор концертного центра "Сириус" Андрей Литвинов, удививший президента России Владимира Путина своей прической, рассказал, что создание такого образа каждое утро занимает у него всего полминуты.

Президент России в пятницу посетил новый концертный центр "Сириус". Путин оценил здание, назвав его "конфеткой", похвалил главного архитектора и отметил его талант.

Глава государства при этом шутливо прокомментировал необычную прическу Литвинова, обратившись к нему со словами: "несмотря на то, что вы такой лохматый, так выглядите, у вас замечательно все получается".

"Тридцать секунд. Я же говорю, это проект, здесь все рассчитано", - ответил Литвинов журналисту "России 1" Павлу Зарубину на вопрос о том, сколько времени утром занимает у него создание такого образа.

Говоря о том, насколько серьезной работы требует эта прическа, архитектор отметил: "Это просто отношение к дизайну, то, как человек передает внутренний мир через собственный образ".

"К этому надо просто серьезно относиться, проектировать, чувствовать, какие-то элементы менять, какое-то выражение через разные инструменты, эксперименты", - добавил Литвинов.

Он отметил, что внимание президента к его образу было неожиданным.