В ЛНР проведут проверку после взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 05.10.2025
16:07 05.10.2025
В ЛНР проведут проверку после взрыва газа в жилом доме
Прокурора Луганской Народной Республики проведёт проверку по факту взрыва в жилом доме в Красном Луче, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора...
2025
В ЛНР проведут проверку после взрыва газа в жилом доме

Прокуратура ЛНР проведет проверку после взрыва газа в жилом доме в Красном Луче

Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Красном Луче в ЛНР
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Красном Луче в ЛНР
© Фото : соцсети
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Красном Луче в ЛНР
ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Прокурора Луганской Народной Республики проведёт проверку по факту взрыва в жилом доме в Красном Луче, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.
Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что произошёл взрыв, предварительно, бытового газа, в многоквартирном жилом доме в Красном Луче, повреждена крыша и несколько квартир, по предварительным данным, жертв нет.
"В результате происшествия пострадавших нет, разрушено межквартирное перекрытие. Причина взрыва устанавливается специалистами МЧС. На данный момент рассматривается версия о взрыве в результате утечки газа", - сообщила Усачева.
Она уточнила, что на место происшествия выезжал прокурор города.
"Прокуратурой города организована проверка. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц", - дополнила Усачева.
Заголовок открываемого материала