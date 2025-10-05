https://ria.ru/20251005/rossiya-2046498862.html
Звезда "Папиных дочек" объяснил свое появление в реестре алиментщиков
Звезда "Папиных дочек" объяснил свое появление в реестре алиментщиков - РИА Новости, 05.10.2025
Звезда "Папиных дочек" объяснил свое появление в реестре алиментщиков
Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале "Папины дочки", в разговоре с РИА Новости объяснил, что оказался в реестре злостных неплательщиков... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T15:30:00+03:00
2025-10-05T15:30:00+03:00
2025-10-05T15:30:00+03:00
шоубиз
михаил казаков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573921843_0:58:700:452_1920x0_80_0_0_bc28f7c62cc27f5af2cdcc228e7beda6.jpg
https://ria.ru/20251003/akter-2046110977.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573921843_24:0:700:507_1920x0_80_0_0_17ec4ebfd93e2055ddedaab29ca87a30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил казаков, общество
Шоубиз, Михаил Казаков, Общество
Звезда "Папиных дочек" объяснил свое появление в реестре алиментщиков
Звезда "Папиных дочек" Казаков объяснил свое появление в реестре алиментщиков
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале "Папины дочки", в разговоре с РИА Новости объяснил, что оказался в реестре злостных неплательщиков алиментов после обращений бывшей супруги.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов сообщало, что актер 8 сентября был внесен в реестр неплательщиков алиментов, его задолженность составляет 224 тысячи рублей. Вместе с тем, общая сумма задолженности Казакова по семи исполнительным производствам превышает 2,3 миллиона рублей, из которых по "кредитным платежам (кроме ипотеки)" уже почти составляет 1,8 миллиона рублей.
По словам Казакова, он появился в реестре из-за алиментов, на которые подала его бывшая супруга на их общего сына и на ее дочь, над которой актер признал отцовство, будучи в браке.
"На алименты она (бывшая супруга - ред.) подала еще года 3-4 назад, а потом мне пришлось приходить в суд и доказывать, что сын все это время проживает со мной, а не с ней", - сказал Казаков
.
Он также рассказал, что его дочь, над которой он признал отцовство, не проживает ни с ним, ни со своей матерью.
Казаков добавил, что он предлагал бывшей супруге забрать исполнительные листы о взыскании с него алиментов, потому что их общий ребенок всегда проживал с ним, и, в свою очередь, не подавать иск к жене о взыскании с нее алиментов на сына.