Звезда "Папиных дочек" объяснил свое появление в реестре алиментщиков
15:30 05.10.2025
Звезда "Папиных дочек" объяснил свое появление в реестре алиментщиков
05.10.2025
Звезда "Папиных дочек" объяснил свое появление в реестре алиментщиков
Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале "Папины дочки", в разговоре с РИА Новости объяснил, что оказался в реестре злостных неплательщиков...
михаил казаков, общество
Шоубиз, Михаил Казаков, Общество
Звезда "Папиных дочек" объяснил свое появление в реестре алиментщиков

Звезда "Папиных дочек" Казаков объяснил свое появление в реестре алиментщиков

© Первый каналМихаил Казаков
Михаил Казаков - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Первый канал
Михаил Казаков. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале "Папины дочки", в разговоре с РИА Новости объяснил, что оказался в реестре злостных неплательщиков алиментов после обращений бывшей супруги.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов сообщало, что актер 8 сентября был внесен в реестр неплательщиков алиментов, его задолженность составляет 224 тысячи рублей. Вместе с тем, общая сумма задолженности Казакова по семи исполнительным производствам превышает 2,3 миллиона рублей, из которых по "кредитным платежам (кроме ипотеки)" уже почти составляет 1,8 миллиона рублей.
По словам Казакова, он появился в реестре из-за алиментов, на которые подала его бывшая супруга на их общего сына и на ее дочь, над которой актер признал отцовство, будучи в браке.
"На алименты она (бывшая супруга - ред.) подала еще года 3-4 назад, а потом мне пришлось приходить в суд и доказывать, что сын все это время проживает со мной, а не с ней", - сказал Казаков.
Он также рассказал, что его дочь, над которой он признал отцовство, не проживает ни с ним, ни со своей матерью.
Казаков добавил, что он предлагал бывшей супруге забрать исполнительные листы о взыскании с него алиментов, потому что их общий ребенок всегда проживал с ним, и, в свою очередь, не подавать иск к жене о взыскании с нее алиментов на сына.
Яков Левда - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Суд в Москве осудил на три года актера из "Склифософского"
3 октября, 10:17
 
ШоубизМихаил КазаковОбщество
 
 
