Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил модератора "Валдая" за подготовку мероприятия - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/rossiya-2046497515.html
Путин поблагодарил модератора "Валдая" за подготовку мероприятия
Путин поблагодарил модератора "Валдая" за подготовку мероприятия - РИА Новости, 05.10.2025
Путин поблагодарил модератора "Валдая" за подготовку мероприятия
Президент России Владимир Путин поблагодарил модератора пленарной сессии заседания дискуссионного клуба "Валдай" Федора Лукьянова за интеллигентное ведение... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T15:20:00+03:00
2025-10-05T15:20:00+03:00
россия
сочи
федор лукьянов
владимир путин
общество
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045994406_172:0:3075:1633_1920x0_80_0_0_c78cf638bc360174203f7cca1f673ddc.jpg
https://ria.ru/20251005/putin-2046494028.html
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045994406_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_f4453e31248eed6279db4ad05b3e847d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сочи, федор лукьянов, владимир путин, общество, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Сочи, Федор Лукьянов, Владимир Путин, Общество, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин поблагодарил модератора "Валдая" за подготовку мероприятия

Путин поблагодарил Лукьянова за интеллигентное ведение дискуссии на «Валдае»

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил модератора пленарной сессии заседания дискуссионного клуба "Валдай" Федора Лукьянова за интеллигентное ведение дискуссии и общую подготовку мероприятия.
Президент в четверг выступил на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
Видеокадры диалога Путина и Лукьянова за кулисами после мероприятия показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". По мнению Лукьянова, дискуссия прошла замечательно.
"Надеюсь, что не скучно?" - спросил его президент.
Лукьянов подтвердил, что разговор был нескучным, прозвучало много нового.
"Спасибо и за то, что вы делаете в рамках всего мероприятия, ну и за сегодняшнее: и за ведение такое интеллигентное, и за общую подготовку", - поблагодарил Путин модератора.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Путин на "Валдае" вспомнил фразы из фильма "Калина красная"
14:48
 
РоссияСочиФедор ЛукьяновВладимир ПутинОбществоМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала