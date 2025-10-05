https://ria.ru/20251005/rossiya-2046497515.html
Путин поблагодарил модератора "Валдая" за подготовку мероприятия
Путин поблагодарил модератора "Валдая" за подготовку мероприятия - РИА Новости, 05.10.2025
Путин поблагодарил модератора "Валдая" за подготовку мероприятия
Президент России Владимир Путин поблагодарил модератора пленарной сессии заседания дискуссионного клуба "Валдай" Федора Лукьянова за интеллигентное ведение... РИА Новости, 05.10.2025
Путин поблагодарил модератора "Валдая" за подготовку мероприятия
Путин поблагодарил Лукьянова за интеллигентное ведение дискуссии на «Валдае»
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил модератора пленарной сессии заседания дискуссионного клуба "Валдай" Федора Лукьянова за интеллигентное ведение дискуссии и общую подготовку мероприятия.
Президент в четверг выступил на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи
.
Видеокадры диалога Путина
и Лукьянова
за кулисами после мероприятия показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". По мнению Лукьянова, дискуссия прошла замечательно.
"Надеюсь, что не скучно?" - спросил его президент.
Лукьянов подтвердил, что разговор был нескучным, прозвучало много нового.
"Спасибо и за то, что вы делаете в рамках всего мероприятия, ну и за сегодняшнее: и за ведение такое интеллигентное, и за общую подготовку", - поблагодарил Путин модератора.