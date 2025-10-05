Предварительно, никто не пострадал во время взрыва газа в жилом доме в ЛНР

ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. По предварительным данным, никто не пострадал в результате взрыва в многоквартирном жилом доме в Красном Луче в ЛНР, сообщил глава муниципалитета Сергей Соловьев.
Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что произошёл взрыв, предварительно бытового газа, в многоквартирном жилом доме в Красном Луче, повреждена крыша и несколько квартир.
"В настоящий момент продолжаются работы по разбору завалов. Задействованы все необходимые силы и техника аварийно-спасательных и коммунальных служб. Хочу подчеркнуть главное: по предварительным данным, пострадавших нет. Это самое важное", - написал в своем Telegram-канале глава муниципалитета.
Он уточнил, что всем жителям дома оперативно оказывается необходимая помощь.
"На месте работают волонтеры, которые обеспечили людей бутилированной водой, теплыми вещами и пледами. Также решается вопрос о временном размещении жителей пострадавших квартир", - добавил Соловьев.
