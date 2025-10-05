Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке загорелся автомобиль - РИА Новости, 05.10.2025
14:14 05.10.2025
Во Владивостоке загорелся автомобиль
Во Владивостоке загорелся автомобиль - РИА Новости, 05.10.2025
Во Владивостоке загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся во Владивостоке, огонь повредил ещё одну иномарку, люди не пострадали, сообщает УМВД РФ по региону. РИА Новости, 05.10.2025
Новости
происшествия, владивосток, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Во Владивостоке загорелся автомобиль

Во Владивостоке загорелся автомобиль, пострадавших нет

© Фото : УМВД России по Приморскому краюГорящий автомобили в Первомайском районе Владивостока
Горящий автомобили в Первомайском районе Владивостока - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Фото : УМВД России по Приморскому краю
Горящий автомобили в Первомайском районе Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – РИА Новости. Автомобиль загорелся во Владивостоке, огонь повредил ещё одну иномарку, люди не пострадали, сообщает УМВД РФ по региону.
В соцсетях распространилось видео, на кадрах которого двое неизвестных в темное время чем-то поливают автомобиль на придомовой парковке. Через несколько секунд пламя охватывает машину.
По данным полиции, инцидент произошёл в районе улицы Сочинской во Владивостоке.
"Произошло возгорание автомобиля Nissan Note, также повреждения получил рядом стоящий Lexus RX... В результате возгорания люди не пострадали. По данному факту проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований", - говорится в сообщении.
Причина возгорания, а также сумма ущерба, причиненного автовладельцам, устанавливается, информирует УМВД.
В марте на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке сгорели 22 машины. По данным правоохранителей, двое жителей Владивостока по просьбе третьего облили нужный автомобиль бензином, подожгли перчатку, кинули ее в машину, после чего начался пожар. Заказчик преступления и двое исполнителей ранее были судимы, всех троих заключили под стражу. По информации прокуратуры Приморья, организатор заказал поджог машины, чтобы устрашить должника своего знакомого. В надзорном ведомстве РИА Новости сообщали, что мужчины работали только за наркотики, денег они не получили.
Первомайский райсуд начал рассматривать дело одного из поджигателей, рассказала РИА Новости руководитель объединённой пресс-службы судебной системы края Елена Оленева. Ущерб от действий поджигателей автомобиля по заказу на стоянке во Владивостоке в марте, где в итоге сгорели 20 машин, превысил 60 миллионов рублей, сообщала прокуратура Приморья.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В массовом ДТП под Самарой пострадали восемь человек
