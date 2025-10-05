Во Владивостоке загорелся автомобиль

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – РИА Новости. Автомобиль загорелся во Владивостоке, огонь повредил ещё одну иномарку, люди не пострадали, сообщает УМВД РФ по региону.

В соцсетях распространилось видео, на кадрах которого двое неизвестных в темное время чем-то поливают автомобиль на придомовой парковке. Через несколько секунд пламя охватывает машину.

По данным полиции, инцидент произошёл в районе улицы Сочинской во Владивостоке

"Произошло возгорание автомобиля Nissan Note, также повреждения получил рядом стоящий Lexus RX... В результате возгорания люди не пострадали. По данному факту проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований", - говорится в сообщении.

Причина возгорания, а также сумма ущерба, причиненного автовладельцам, устанавливается, информирует УМВД.

В марте на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке сгорели 22 машины. По данным правоохранителей, двое жителей Владивостока по просьбе третьего облили нужный автомобиль бензином, подожгли перчатку, кинули ее в машину, после чего начался пожар. Заказчик преступления и двое исполнителей ранее были судимы, всех троих заключили под стражу. По информации прокуратуры Приморья, организатор заказал поджог машины, чтобы устрашить должника своего знакомого. В надзорном ведомстве РИА Новости сообщали, что мужчины работали только за наркотики, денег они не получили.