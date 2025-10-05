https://ria.ru/20251005/rossija-2046516030.html
Россия осуждает удар США по судну в международных водах, заявил МИД
Россия осуждает удар США по судну в международных водах, заявил МИД - РИА Новости, 05.10.2025
Россия осуждает удар США по судну в международных водах, заявил МИД
Россия решительно осуждает удар США по судну в международных водах вблизи Венесуэлы в пятницу, сообщил в воскресенье МИД РФ. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T17:57:00+03:00
2025-10-05T17:57:00+03:00
2025-10-05T17:57:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
россия
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106720/41/1067204143_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_7103ed81287447e61e7d432206fe5467.jpg
https://ria.ru/20251005/rossiya-2046514377.html
сша
венесуэла
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106720/41/1067204143_132:0:1876:1308_1920x0_80_0_0_e93ce7545be1b5be06946efea691f9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, россия, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Венесуэла, Россия, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Россия осуждает удар США по судну в международных водах, заявил МИД
МИД: Россия осуждает удар США по судну вблизи Венесуэлы