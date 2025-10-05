Рейтинг@Mail.ru
Россия осуждает удар США по судну в международных водах, заявил МИД - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/rossija-2046516030.html
Россия осуждает удар США по судну в международных водах, заявил МИД
Россия осуждает удар США по судну в международных водах, заявил МИД - РИА Новости, 05.10.2025
Россия осуждает удар США по судну в международных водах, заявил МИД
Россия решительно осуждает удар США по судну в международных водах вблизи Венесуэлы в пятницу, сообщил в воскресенье МИД РФ. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T17:57:00+03:00
2025-10-05T17:57:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
россия
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106720/41/1067204143_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_7103ed81287447e61e7d432206fe5467.jpg
https://ria.ru/20251005/rossiya-2046514377.html
сша
венесуэла
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106720/41/1067204143_132:0:1876:1308_1920x0_80_0_0_e93ce7545be1b5be06946efea691f9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, россия, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Венесуэла, Россия, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Россия осуждает удар США по судну в международных водах, заявил МИД

МИД: Россия осуждает удар США по судну вблизи Венесуэлы

© РИА Новости / Виктор ТолочкоЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия решительно осуждает удар США по судну в международных водах вблизи Венесуэлы в пятницу, сообщил в воскресенье МИД РФ.
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США в пятницу по приказу американского президента Дональда Трампа нанесли очередной удар по судну с наркотиками в международных водах вблизи Венесуэлы. Министр войны США указал, что в результате удара, нанесенного в международных водах вблизи Венесуэлы, погибли четыре "наркотеррориста", находившихся на борту.
"Россия решительно осуждает нанесенный вооруженными силами США 3 октября новый удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Венесуэлы
Вчера, 17:40
 
В миреСШАВенесуэлаРоссияПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала