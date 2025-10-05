Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре поделились правилами применения бытовой химии
03:06 05.10.2025
В Роспотребнадзоре поделились правилами применения бытовой химии
В Роспотребнадзоре поделились правилами применения бытовой химии
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре поделились правилами применения бытовой химии

© Depositphotos.com / IgorVetushko
Дезинфекция
Дезинфекция. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Нельзя смешивать моющие и дезинфицирующие средства различного происхождения, при обработке помещений предпочтительны вещества с низкой летучестью, а спиртосодержащие препараты нужно использовать подальше от огня и включённых приборов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что правильное применение дезинфектантов помогает защититься от инфекций, передающихся при контакте и воздушно-капельным путём. Поэтому важно соблюдать правила обращения с бытовой химией, нужно всегда читать этикетку - там указаны состав, назначение, условия применения и хранения, а также меры предосторожности.
МЧС назвало самые опасные соединения в составе бытовой химии
23 июня, 14:33
МЧС назвало самые опасные соединения в составе бытовой химии
23 июня, 14:33
"Ни в коем случае не смешивайте разные средства. Совместное применение веществ различного происхождения может привести к нежелательным и опасным химическим реакциям. При обработке помещений предпочтительны средства с низкой летучестью, поскольку любые дезинфицирующие вещества, применяемые на поверхностях, могут оказывать влияние через органы дыхания", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что спиртосодержащие препараты быстро испаряются и являются пожароопасными.
"Их используют в небольших количествах для обработки небольших участков распылителем или в аэрозолях, не применяя рядом с огнём, включёнными приборами", - пояснили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор дал советы по поддержанию гигиены в доме
15 мая, 03:06
Роспотребнадзор дал советы по поддержанию гигиены в доме
15 мая, 03:06
В ведомстве также рекомендовали беречь глаза и руки, продукты бытовой химии попадают в организм при тесном контакте через кожу – при работе с концентратами или при прикосновении к обработанным поверхностям. Помимо этого, важно знать, насколько средство раздражает кожу, и быть особенно осторожным, если у вас есть заболевания кожи и повышенная чувствительность к химическим веществам.
Еще средства могут попадать на слизистые оболочки глаз при испарении, разбрызгивании или прикосновении грязными руками. Поэтому для защиты в Роспотребнадзоре посоветовали использовать непроницаемые перчатки и при необходимости защитные очки.
"Храните химию в недоступных для детей местах: отравления при случайном проглатывании возможны, особенно если дети имеют доступ к ёмкостям с препаратами", - подчеркнули в пресс-службе.
МЧС рассказало о правилах выбора бытовой химии
7 декабря 2024, 02:52
МЧС рассказало о правилах выбора бытовой химии
7 декабря 2024, 02:52
 
