МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Американские ракеты Tomahawk не появятся на Украине, несмотря на сегодняшние спекуляции по этому вопросу, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Кроме того, продолжил эксперт, на Украине нет специалистов, способных управлять этими ракетами, а Соединенные Штаты заявили о возможной поставке их Киеву лишь для того, чтобы угодить "европейским друзьям".
Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако ответственность за принятие финального решения он возложил на главу Белого дома.
В четверг президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Глава государства также добавил, что поставка Украине этих ракет не изменит ситуацию на поле боя.
Россия считает, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
