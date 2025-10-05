Рейтинг@Mail.ru
Причиной пожара в доме в Курской области стал робот-пылесос - РИА Новости, 05.10.2025
16:40 05.10.2025 (обновлено: 16:41 05.10.2025)
Причиной пожара в доме в Курской области стал робот-пылесос
Причиной пожара в доме в Курской области стал робот-пылесос
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курская область
щигровский район
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курская область, щигровский район
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Курская область, Щигровский район
Причиной пожара в доме в Курской области стал робот-пылесос

Причиной пожара в доме в Курской области стало возгорание робота-пылесоса

КУРСК, 5 окт - РИА Новости. Робот-пылесос стал причиной пджара в доме в Щигровском районе Курской области, предварительная причина возгорания - аварийный режим работы устройства, сообщила пресс-служба МЧС по региону.
"Робот-пылесос загорелся в Щигровском районе. Пожар произошел в частном доме в селе Рождественское. О сильном задымлении сообщили хозяева, до прибытия служб они закрыли окна и двери в комнате, чтобы ограничить приток воздуха и замедлить распространение огня. На место происшествия выезжали сотрудники 13 ПСЧ МЧС России", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы МЧС Курской области.
Уточняется, что возгорание было ликвидировано на площади двух квадратных метров, повреждены пол и мебель, закопчены стены.
"По оценке специалистов госпожнадзора, предварительная причина – аварийный режим работы робота-пылесоса", - говорится в сообщении ведомства.
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Красном Луче в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
СК устанавливает причину взрыва газа в жилом доме в ЛНР
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Курская областьЩигровский район
 
 
