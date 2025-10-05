https://ria.ru/20251005/pylesos-2046507132.html
Причиной пожара в доме в Курской области стал робот-пылесос
Причиной пожара в доме в Курской области стал робот-пылесос - РИА Новости, 05.10.2025
Причиной пожара в доме в Курской области стал робот-пылесос
Робот-пылесос стал причиной пджара в доме в Щигровском районе Курской области, предварительная причина возгорания - аварийный режим работы устройства, сообщила... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T16:40:00+03:00
2025-10-05T16:40:00+03:00
2025-10-05T16:41:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курская область
щигровский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007928940_0:0:3359:1890_1920x0_80_0_0_501c2420fc6848e2e7eaf936c42422a3.jpg
https://ria.ru/20251005/rossiya-2046505717.html
курская область
щигровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007928940_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_0eea44b827727e1f1f0a0b229c557f1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курская область, щигровский район
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Курская область, Щигровский район
Причиной пожара в доме в Курской области стал робот-пылесос
Причиной пожара в доме в Курской области стало возгорание робота-пылесоса
КУРСК, 5 окт - РИА Новости. Робот-пылесос стал причиной пджара в доме в Щигровском районе Курской области, предварительная причина возгорания - аварийный режим работы устройства, сообщила пресс-служба МЧС по региону.
«
"Робот-пылесос загорелся в Щигровском районе. Пожар произошел в частном доме в селе Рождественское. О сильном задымлении сообщили хозяева, до прибытия служб они закрыли окна и двери в комнате, чтобы ограничить приток воздуха и замедлить распространение огня. На место происшествия выезжали сотрудники 13 ПСЧ МЧС России", - говорится в сообщении в Telegram-канале
пресс-службы МЧС Курской области.
Уточняется, что возгорание было ликвидировано на площади двух квадратных метров, повреждены пол и мебель, закопчены стены.
"По оценке специалистов госпожнадзора, предварительная причина – аварийный режим работы робота-пылесоса", - говорится в сообщении ведомства.