Причиной пожара в доме в Курской области стал робот-пылесос

КУРСК, 5 окт - РИА Новости. Робот-пылесос стал причиной пджара в доме в Щигровском районе Курской области, предварительная причина возгорания - аварийный режим работы устройства, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Уточняется, что возгорание было ликвидировано на площади двух квадратных метров, повреждены пол и мебель, закопчены стены.