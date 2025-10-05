https://ria.ru/20251005/pvo-2046513829.html
ПВО сбила 31 украинский дрон в трех областях
Средства ПВО с 15.00 до 17.00 мск сбили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T17:34:00+03:00
2025-10-05T17:34:00+03:00
2025-10-05T17:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
смоленская область
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
смоленская область
белгородская область
россия, курская область, смоленская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Смоленская область, Белгородская область
ПВО за два часа сбила 31 дрон в Белгородской, Смоленской и Курской областях