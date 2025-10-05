https://ria.ru/20251005/pvo-2046451445.html
Силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника
Средства ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T07:08:00+03:00
2025-10-05T07:08:00+03:00
2025-10-05T07:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
белгородская область
нижегородская область
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
