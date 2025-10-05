Рейтинг@Mail.ru
В США обратили внимание на поведение Путина на "Валдае"
22:41 05.10.2025 (обновлено: 23:01 05.10.2025)
В США обратили внимание на поведение Путина на "Валдае"
Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" вел себя уверенно и спокойно, заявил экс-аналитик РИА Новости, 05.10.2025
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" вел себя уверенно и спокойно, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
"Наблюдал за Путиным, как он произнес речь, которая длилась около 40 минут (на Валдае. — Прим. Ред.), потом <…> отвечал на вопросы со сцены. <…> Путин не похож на человека, находящегося в состоянии стресса. Он выглядит как человек, который знает, что делает", — отметил он.
По словам аналитика, президент при этом очень прямолинейно высказывался на темы темы Украины и отношений с Западом.
Президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи и во время дискуссии он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта.
Путин на заседании "Валдая" заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет "именно ответ", подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние.
