Путин вспомнил своего учителя литературы

"Он (преподаватель литературы - ред.) нам как бы презентовал то, что тогда появлялось, то, что было не только модным, а важным, содержательным. Я помню, как он нам предлагал (американского писателя Джерома Дэвида - ред.) Сэлинджера "Над пропастью во ржи", и потом как мы это всё обсуждали все вместе или в диалоге с ним. Вот это мне кажется важным", - добавил президент.