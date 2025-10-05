https://ria.ru/20251005/putin-2046490207.html
Путин вспомнил своего учителя литературы
Путин вспомнил своего учителя литературы - РИА Новости, 05.10.2025
Путин вспомнил своего учителя литературы
Президент России Владимир Путин после выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай", где прочитал участникам стихи Александра Пушкина, вспомнил своего... РИА Новости, 05.10.2025
Путин вспомнил своего учителя литературы
Путин рассказал, что у него был увлеченный своим делом учитель литературы
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай", где прочитал участникам стихи Александра Пушкина, вспомнил своего учителя литературы.
Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи
. Президент в ходе дискуссии в том числе прочитал участникам заседания стихотворение русского классика Александра Пушкина
о Бородинской битве.
"Я уже не помню про эти оценки, это не важно, а важно, что у нас был очень талантливый, на мой взгляд, и увлеченный своим делом учитель литературы", - сказал Путин
журналисту "России 1" Павлу Зарубину
в ответ на вопрос о том, какие оценки у него были за чтение стихов в школе.
"Он (преподаватель литературы - ред.) нам как бы презентовал то, что тогда появлялось, то, что было не только модным, а важным, содержательным. Я помню, как он нам предлагал (американского писателя Джерома Дэвида - ред.) Сэлинджера "Над пропастью во ржи", и потом как мы это всё обсуждали все вместе или в диалоге с ним. Вот это мне кажется важным", - добавил президент.