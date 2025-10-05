Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о своих учителях - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/putin-2046489554.html
Путин рассказал о своих учителях
Путин рассказал о своих учителях - РИА Новости, 05.10.2025
Путин рассказал о своих учителях
Президент России Владимир Путин рассказал, что ему повезло с учителями. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T13:59:00+03:00
2025-10-05T13:59:00+03:00
владимир путин
россия
сочи
павел зарубин
александр пушкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046209483_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_5429778713364db931368a20fb696eca.jpg
https://ria.ru/20251005/spetsoperatsiya-2046448377.html
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046209483_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_dfb2e4be05334dfc5d8671cf77a96243.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, сочи, павел зарубин, александр пушкин
Владимир Путин, Россия, Сочи, Павел Зарубин, Александр Пушкин
Путин рассказал о своих учителях

Путин рассказал, что ему повезло на учителей и преподавателей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что ему повезло с учителями.
"Мне повезло на учителей, на преподавателей", - сказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину после выступления на заседании Валдайского клуба.
Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Президент в ходе дискуссии в том числе прочитал участникам заседания стихотворение русского классика Александра Пушкина о Бородинской битве.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Школьный учитель музыки рассказал о службе на СВО
06:02
 
Владимир ПутинРоссияСочиПавел ЗарубинАлександр Пушкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала