Путин рассказал о своих учителях
Путин рассказал о своих учителях - РИА Новости, 05.10.2025
Путин рассказал о своих учителях
Президент России Владимир Путин рассказал, что ему повезло с учителями. РИА Новости, 05.10.2025
россия
сочи
Путин рассказал, что ему повезло на учителей и преподавателей