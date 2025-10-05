Путин допустил, что его "валдайская речь" может кому-то не понравиться

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил, что сказанное им в "валдайской речи" может кому-то не понравиться, но подчеркнул, что никогда не ставит цели сделать что-то приятное, а искренне говорит то, что думает.

Президент в четверг выступил на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Я говорил искренне и по-честному, как есть, как было на самом деле и как я хотел бы видеть развитие ситуации. Но там уже это зависит от позиции тех людей, о которых так или иначе сегодня говорили. Кому-то что-то понравится, кому-то нет. Но у меня не было цели - я никогда не ставлю такой цели - что-то сделать приятное, я просто говорю как есть", - сказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину после своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Так он ответил на вопрос о том, услышат ли на Западе сигналы из его "валдайской речи".