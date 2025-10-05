Рейтинг@Mail.ru
Путин допустил, что его "валдайская речь" может кому-то не понравиться - РИА Новости, 05.10.2025
11:48 05.10.2025
Путин допустил, что его "валдайская речь" может кому-то не понравиться
Путин допустил, что его "валдайская речь" может кому-то не понравиться - РИА Новости, 05.10.2025
Путин допустил, что его "валдайская речь" может кому-то не понравиться
Президент России Владимир Путин допустил, что сказанное им в "валдайской речи" может кому-то не понравиться, но подчеркнул, что никогда не ставит цели сделать...
россия, владимир путин, павел зарубин, выступление путина на "валдае" — 2025
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин допустил, что его "валдайская речь" может кому-то не понравиться

Путин заявил, что во время выступления на "Валдае" был честен и искренен

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил, что сказанное им в "валдайской речи" может кому-то не понравиться, но подчеркнул, что никогда не ставит цели сделать что-то приятное, а искренне говорит то, что думает.
Президент в четверг выступил на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин рассказал, к чему приведут поставки "Томагавков" Украине
11:18
11:18
"Я говорил искренне и по-честному, как есть, как было на самом деле и как я хотел бы видеть развитие ситуации. Но там уже это зависит от позиции тех людей, о которых так или иначе сегодня говорили. Кому-то что-то понравится, кому-то нет. Но у меня не было цели - я никогда не ставлю такой цели - что-то сделать приятное, я просто говорю как есть", - сказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину после своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Так он ответил на вопрос о том, услышат ли на Западе сигналы из его "валдайской речи".
"Я говорю то, что думаю. А как уж там будет складываться, зависит не только от нас и не только от меня", - добавил президент.
Выступление Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж
2 октября, 18:06
2 октября, 18:06
 
Россия Владимир Путин Павел Зарубин Выступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
