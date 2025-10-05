Рейтинг@Mail.ru
11:18 05.10.2025 (обновлено: 15:03 05.10.2025)
Путин рассказал, к чему приведут поставки "Томагавков" Украине
Путин рассказал, к чему приведут поставки "Томагавков" Украине
украина, киев, россия, владимир путин, в мире, сша, дональд трамп, павел зарубин, международный дискуссионный клуб "валдай", вооруженные силы украины
Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, В мире, США, Дональд Трамп, Павел Зарубин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Поставки ракет "Томагавк" Украине разрушат позитивные тенденции в отношениях России и США, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту "России-1" Павлу Зарубину.
"Были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности. "Томагавки" и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях", — отметил он.
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Военный аналитик раскрыл, чем Россия будет уничтожать ракеты Tomahawk
Вчера, 12:59
На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет "Томагавк", но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
FT узнала о сомнениях в окружении Трампа насчет поставок Tomahawk Киеву
3 октября, 08:36
 
УкраинаКиевРоссияВладимир ПутинВ миреСШАДональд ТрампПавел ЗарубинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Вооруженные силы Украины
 
 
