https://ria.ru/20251005/putin-2046475744.html
Путин рассказал о своем выступлении на "Валдае"
Путин рассказал о своем выступлении на "Валдае" - РИА Новости, 05.10.2025
Путин рассказал о своем выступлении на "Валдае"
Президент России Владимир Путин заявил, что на "Валдае" честно и откровенно излагал суть вопросов и свое отношение к ним. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T11:16:00+03:00
2025-10-05T11:16:00+03:00
2025-10-05T11:19:00+03:00
экономика
владимир путин
выступление путина на "валдае" — 2025
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046096859_0:214:2989:1895_1920x0_80_0_0_8f05f1caf8253f563ce6a2e0f3f7455a.jpg
https://ria.ru/20251004/putin-2046333768.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046096859_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3da0d8e837258848143efd1d8217cdf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, выступление путина на "валдае" — 2025, россия
Экономика, Владимир Путин, Выступление Путина на "Валдае" — 2025, Россия
Путин рассказал о своем выступлении на "Валдае"
Путин заявил, что честно и откровенно излагал суть вопросов на "Валдае"