Путин рассказал о своем выступлении на "Валдае" - РИА Новости, 05.10.2025
11:16 05.10.2025
Путин рассказал о своем выступлении на "Валдае"
Путин рассказал о своем выступлении на "Валдае"
Президент России Владимир Путин заявил, что на "Валдае" честно и откровенно излагал суть вопросов и свое отношение к ним. РИА Новости, 05.10.2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
экономика, владимир путин, выступление путина на "валдае" — 2025, россия
Экономика, Владимир Путин, Выступление Путина на "Валдае" — 2025, Россия
Путин рассказал о своем выступлении на "Валдае"

Путин заявил, что честно и откровенно излагал суть вопросов на "Валдае"

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на "Валдае" честно и откровенно излагал суть вопросов и свое отношение к ним.
"Просто честно, откровенно излагал определенные ситуации, суть вопросов, то, как я отношусь к этим вопросам", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
