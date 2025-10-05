Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал, как на Западе реагируют на заявления Путина
02:11 05.10.2025 (обновлено: 11:09 05.10.2025)
Патрушев рассказал, как на Западе реагируют на заявления Путина
Патрушев рассказал, как на Западе реагируют на заявления Путина - РИА Новости, 05.10.2025
Патрушев рассказал, как на Западе реагируют на заявления Путина
в мире, россия, брюссель, сша, владимир путин, николай патрушев, еврокомиссия
В мире, Россия, Брюссель, США, Владимир Путин, Николай Патрушев, Еврокомиссия
Патрушев рассказал, как на Западе реагируют на заявления Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин посещает научно-производственный корпус Санкт-Петербургского государственного морского технического университета
Владимир Путин посещает научно-производственный корпус Санкт-Петербургского государственного морского технического университета - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин посещает научно-производственный корпус Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На Западе отлично понимают заявления президента России Владимира Путина заявил помощник главы государства Николай Патрушев в интервью телеканалу "Россия-1".
"Вы знаете, речь Путина они не только слышат, они очень внимательно изучают все, что он сказал. Все знают", — отметил он, комментируя выступление российского лидера на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Британии сделали заявление о Путине после выступления на Валдае
Вчера, 10:04
По словам помощника президента, на Западе все понимают, даже не зная русского языка.
В пятницу на брифинге в Брюсселе представитель Европейской комиссии Паула Пинью в ответ на вопрос журналиста о речи Путина на международном дискуссионном клубе "Валдай" заявила, что ЕК не следит за выступлениями российского лидера.
В четверг Путин традиционно принял участие в заседании клуба. В своей речи он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также украинский конфликт.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
На Западе сообщили Зеленскому плохие новости после выступления Путина
Вчера, 09:09
 
