Рейтинг@Mail.ru
Воробьев поздравил подмосковных учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:27 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/prazdnik-2046481122.html
Воробьев поздравил подмосковных учителей с профессиональным праздником
Воробьев поздравил подмосковных учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2025
Воробьев поздравил подмосковных учителей с профессиональным праздником
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учителей Подмосковья с профессиональным праздником - Днём учителя. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T12:27:00+03:00
2025-10-05T12:27:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
луховицы
королев
андрей воробьев
день учителя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046480936_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7c64087e7dcb4f69a1c880b3ad2e320d.jpg
https://ria.ru/20251003/vorobev-2046243826.html
https://ria.ru/20251003/usluga-2046198185.html
московская область (подмосковье)
луховицы
королев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046480936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1d71ba82f7dc46295690b420c9a2932.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), луховицы, королев, андрей воробьев, день учителя
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Луховицы, Королев, Андрей Воробьев, День учителя
Воробьев поздравил подмосковных учителей с профессиональным праздником

Андрей Воробьев поздравил подмосковных учителей с профессиональным праздником

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учителей Подмосковья с профессиональным праздником - Днём учителя.
"Дорогие наши учителя, поздравляю вас с праздником! В Подмосковье работают более 102 тысяч педагогов. Ваш труд - основа будущего. Вы не просто передаете знания, вы формируете характеры, вдохновляете на открытия, становитесь для учеников надежным ориентиром. Благодаря вам подрастающее поколение Московской области растет уверенным, образованным и неравнодушным. Спасибо вам за преданность делу, за терпение, душевное тепло и неиссякаемую веру в каждого ребенка!" - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл форум регионального отделения Единой России Подмосковье-2026 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Воробьев открыл форум подмосковного отделения "Единой России"
3 октября, 17:31
В честь праздника губернатор вручил заслуженные награды учителям региона.
"Учителем года-2025" признан Андрей Феофанов - преподаватель математики и информатики в гимназии №10 в Луховицах. "Воспитателем года" стала Мария Мордовцева из Королева, которая работает в Первомайской СОШ №2. Лучший педагог-психолог Подмосковья - Евгения Казберова из лицея им. Героя Советского Союза П. В. Стрельцова в Воскресенске", - отметил Воробьев.
Также он добавил, что благодарность президента РФ объявлена директору гимназии имени Е. М. Примакова Майе Майсурадзе. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени также награжден Ярослав Долинчук, директор кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина из Фрязино.
Сегодня шесть из 10 ребят в Подмосковье после 9 класса продолжают учебу в системе среднего образования. В регионе работает 37 колледжей. В этом году там переоснастили 41 мастерскую. А в рамках федеральной программы "Профессионалитет", которая входит в нацпроект "Молодежь и дети", создано 17 образовательных кластеров по 12 ведущим отраслям экономики
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
На регпортале Подмосковья обновили услугу для владельцев автодорог
3 октября, 15:46
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛуховицыКоролевАндрей ВоробьевДень учителя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала