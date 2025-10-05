https://ria.ru/20251005/prazdnik-2046481122.html
Воробьев поздравил подмосковных учителей с профессиональным праздником
Воробьев поздравил подмосковных учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2025
Воробьев поздравил подмосковных учителей с профессиональным праздником
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учителей Подмосковья с профессиональным праздником - Днём учителя. РИА Новости, 05.10.2025
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учителей Подмосковья с профессиональным праздником - Днём учителя.
"Дорогие наши учителя, поздравляю вас с праздником! В Подмосковье работают более 102 тысяч педагогов. Ваш труд - основа будущего. Вы не просто передаете знания, вы формируете характеры, вдохновляете на открытия, становитесь для учеников надежным ориентиром. Благодаря вам подрастающее поколение Московской области растет уверенным, образованным и неравнодушным. Спасибо вам за преданность делу, за терпение, душевное тепло и неиссякаемую веру в каждого ребенка!" - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
В честь праздника губернатор вручил заслуженные награды учителям региона.
"Учителем года-2025" признан Андрей Феофанов - преподаватель математики и информатики в гимназии №10 в Луховицах. "Воспитателем года" стала Мария Мордовцева из Королева, которая работает в Первомайской СОШ №2. Лучший педагог-психолог Подмосковья - Евгения Казберова из лицея им. Героя Советского Союза П. В. Стрельцова в Воскресенске", - отметил Воробьев.
Также он добавил, что благодарность президента РФ объявлена директору гимназии имени Е. М. Примакова Майе Майсурадзе. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени также награжден Ярослав Долинчук, директор кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина из Фрязино.
Сегодня шесть из 10 ребят в Подмосковье после 9 класса продолжают учебу в системе среднего образования. В регионе работает 37 колледжей. В этом году там переоснастили 41 мастерскую. А в рамках федеральной программы "Профессионалитет", которая входит в нацпроект "Молодежь и дети", создано 17 образовательных кластеров по 12 ведущим отраслям экономики