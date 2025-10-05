https://ria.ru/20251005/pravitelstvo-2046471517.html
Часть услуг по газификации переведут в электронный вид
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Правительство утвердило постановление о переводе ряда услуг по газификации и газоснабжению с 1 марта 2026 года в электронный вид, при этом сохраняется возможность заключения договоров в бумажном виде, сообщило правительство.
"Правительство утвердило постановление о переводе ряда услуг по газификации и газоснабжению в электронный вид", – говорится в сообщении
.
Договоры на поставку газа и на техническое обслуживание соответствующего оборудование граждане смогут заключать в электронном виде с 1 марта 2026 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
.
Уточняется, что заключить такие договоры можно будет через портал госуслуг, портал региональных услуг или на сайте газоснабжающей организации. При этом сохраняется возможность заключения договоров в бумажном виде или электронном виде в офисе газоснабжающей организации или многофункциональном центре предоставления госуслуг, говорится в сообщении.
При самостоятельном заключении договоров через портал государственных или региональных услуг или сайт газоснабжающей организации гражданину необходимо будет использовать простую, усиленную неквалифицированную или усиленную квалифицированную электронную подпись.
До сих пор в электронном виде можно было оформить заявку на подключение к газоснабжению, которая была начальной стадией процедуры подключения. Новый документ позволит сделать услугу комплексной и в дальнейшем реализовывать её по принципу "одного окна", отмечается в сообщении. Процедура подключения станет более понятной и быстрой для граждан, а перевод двух услуг в электронный вид снизит административную нагрузку на газоснабжающие организации.