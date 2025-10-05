Часть услуг по газификации переведут в электронный вид

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Правительство утвердило постановление о переводе ряда услуг по газификации и газоснабжению с 1 марта 2026 года в электронный вид, при этом сохраняется возможность заключения договоров в бумажном виде, сообщило правительство.

"Правительство утвердило постановление о переводе ряда услуг по газификации и газоснабжению в электронный вид", – говорится в сообщении

Договоры на поставку газа и на техническое обслуживание соответствующего оборудование граждане смогут заключать в электронном виде с 1 марта 2026 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин

Уточняется, что заключить такие договоры можно будет через портал госуслуг, портал региональных услуг или на сайте газоснабжающей организации. При этом сохраняется возможность заключения договоров в бумажном виде или электронном виде в офисе газоснабжающей организации или многофункциональном центре предоставления госуслуг, говорится в сообщении.

При самостоятельном заключении договоров через портал государственных или региональных услуг или сайт газоснабжающей организации гражданину необходимо будет использовать простую, усиленную неквалифицированную или усиленную квалифицированную электронную подпись.