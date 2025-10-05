Рейтинг@Mail.ru
На западе Украины произошел пожар на газовом хранилище
11:29 05.10.2025
На западе Украины произошел пожар на газовом хранилище
На западе Украины произошел пожар на газовом хранилище - РИА Новости, 05.10.2025
На западе Украины произошел пожар на газовом хранилище
Возгорание произошло на газовом хранилище во Львовской области на западе Украины, сообщила областная прокуратура. РИА Новости, 05.10.2025
На западе Украины произошел пожар на газовом хранилище

В Львовской области произошел пожар на газовом хранилище

Украинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Возгорание произошло на газовом хранилище во Львовской области на западе Украины, сообщила областная прокуратура.
Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах во Львовской области на фоне воздушной тревоги. Украинское издание "Страна.ua" писало, что большой столб дыма поднимается над Львовом.
"Возгорание возникло на одном из газовых хранилищ области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Львовской областной прокуратуры.
По информации ведомства, также в регионе повреждены промышленные и энергетические объекты.
