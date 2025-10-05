https://ria.ru/20251005/pozhar-2046476640.html
На западе Украины произошел пожар на газовом хранилище
Возгорание произошло на газовом хранилище во Львовской области на западе Украины, сообщила областная прокуратура. РИА Новости, 05.10.2025
