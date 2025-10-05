https://ria.ru/20251005/pozhar-2046470239.html
Пожар в здании на юго-востоке Москвы локализовали
Пожар в здании на юго-востоке Москвы локализовали - РИА Новости, 05.10.2025
Пожар в здании на юго-востоке Москвы локализовали
Пожар в здании на юго-востоке Москвы локализован на площади 700 квадратных метров, площадь обрушения составила 200 "квадратов", информации о пострадавших нет,... РИА Новости, 05.10.2025
Пожар в здании на юго-востоке Москвы локализовали
Пожар в здании на юго-востоке Москвы локализовали на 700 квадратах