Пожар в здании на юго-востоке Москвы локализовали

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пожар в здании на юго-востоке Москвы локализован на площади 700 квадратных метров, площадь обрушения составила 200 "квадратов", информации о пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.