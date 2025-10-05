В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали мужчина и ребенок

«

"В детскую областную клиническую больницу обратились родители с ребенком, который пострадал при детонации сбитого беспилотника в Белгороде. У 10-летнего мальчика диагностировали баротравму, лечение продолжит в стационаре... В районе поселка ОктябрьскийБелгородского района в результате атаки дрона на КамАЗ мужчина получил баротравму. Медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.