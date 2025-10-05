https://ria.ru/20251005/postavki-2046458437.html
Министр торговли Индонезии рассказал о росте поставок кофе в Россию
Министр торговли Индонезии рассказал о росте поставок кофе в Россию - РИА Новости, 05.10.2025
Министр торговли Индонезии рассказал о росте поставок кофе в Россию
За последние два года поставки индонезийского кофе в Россию выросли многократно, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T08:33:00+03:00
2025-10-05T08:33:00+03:00
2025-10-05T08:33:00+03:00
экономика
россия
индонезия
россия
индонезия
Новости
ru-RU
экономика, россия, индонезия
Экономика, Россия, Индонезия
Министр торговли Индонезии рассказал о росте поставок кофе в Россию
Поставки кофе из Индонезии в Россию выросли многократно за два года