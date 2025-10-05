Рейтинг@Mail.ru
Министр торговли Индонезии рассказал о росте поставок кофе в Россию
Министр торговли Индонезии рассказал о росте поставок кофе в Россию
Министр торговли Индонезии рассказал о росте поставок кофе в Россию - РИА Новости, 05.10.2025
Министр торговли Индонезии рассказал о росте поставок кофе в Россию
За последние два года поставки индонезийского кофе в Россию выросли многократно, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо.
экономика
россия
индонезия
россия
индонезия
экономика, россия, индонезия
Экономика, Россия, Индонезия
Министр торговли Индонезии рассказал о росте поставок кофе в Россию

Поставки кофе из Индонезии в Россию выросли многократно за два года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОбжаренные кофейные зерна
Обжаренные кофейные зерна - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Обжаренные кофейные зерна. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 5 окт – РИА Новости. За последние два года поставки индонезийского кофе в Россию выросли многократно, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо.
"За последние два года поставки индонезийского кофе в Россию выросли многократно. Россия, в свою очередь, является ключевым поставщиком энергоресурсов, пшеницы и удобрений, обеспечивая продовольственную и энергетическую стабильность Индонезии", - заявил министр.
