Польша аннулировала визы российским участникам конференции ОБСЕ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Польша лишила виз представителей Российского общественного института избирательного права перед конференцией в рамках ОБСЕ, сообщили в РОИИП.

"Накануне Конференции ОБСЕ по человеческому измерению власти Польши грубо продемонстрировали свой бойкот всеобъемлющему диалогу от Ванкувера до Владивостока . Представителям РОИИП, которые зарегистрировались для участия в конференции, <...> организованной действующим председательством ОБСЕ в Варшаве , в последний рабочий день перед вылетом консульским отделом посольства Польши в России были аннулированы ранее выданные им же визы", — говорится в заявлении

Отмечается, что причины такого решения названы не были. Кроме того, вопросов к документам российских представителей при выдаче виз не возникло.

« "Полагаем, что такие действия официальных властей Польши направлены на разрушение конструктивного многостороннего диалога, на воспрепятствование участию представителей гражданского общества в работе Конференции по человеческому измерению ОБСЕ, на подрыв авторитета крупнейшей региональной организации", — добавили в организации.