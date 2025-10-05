Польша аннулировала визы российским участникам конференции ОБСЕ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Польша лишила виз представителей Российского общественного института избирательного права перед конференцией в рамках ОБСЕ, сообщили в РОИИП.
"Накануне Конференции ОБСЕ по человеческому измерению власти Польши грубо продемонстрировали свой бойкот всеобъемлющему диалогу от Ванкувера до Владивостока. Представителям РОИИП, которые зарегистрировались для участия в конференции, <...> организованной действующим председательством ОБСЕ в Варшаве, в последний рабочий день перед вылетом консульским отделом посольства Польши в России были аннулированы ранее выданные им же визы", — говорится в заявлении.
Отмечается, что причины такого решения названы не были. Кроме того, вопросов к документам российских представителей при выдаче виз не возникло.
«
"Полагаем, что такие действия официальных властей Польши направлены на разрушение конструктивного многостороннего диалога, на воспрепятствование участию представителей гражданского общества в работе Конференции по человеческому измерению ОБСЕ, на подрыв авторитета крупнейшей региональной организации", — добавили в организации.
РОИИП направил письмо председателю постоянного совета ОБСЕ и директору Бюро по демократическим институтам и правам человека с разъяснением ситуации и требованием принять срочные меры.
