Польша аннулировала визы российским участникам конференции ОБСЕ - РИА Новости, 05.10.2025
20:06 05.10.2025 (обновлено: 20:40 05.10.2025)
Польша аннулировала визы российским участникам конференции ОБСЕ
в мире, польша, варшава, россия, обсе, российский общественный институт избирательного права, бюро по демократическим институтам и правам человека
В мире, Польша, Варшава, Россия, ОБСЕ, Российский общественный институт избирательного права, Бюро по демократическим институтам и правам человека
© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Польша лишила виз представителей Российского общественного института избирательного права перед конференцией в рамках ОБСЕ, сообщили в РОИИП.
"Накануне Конференции ОБСЕ по человеческому измерению власти Польши грубо продемонстрировали свой бойкот всеобъемлющему диалогу от Ванкувера до Владивостока. Представителям РОИИП, которые зарегистрировались для участия в конференции, <...> организованной действующим председательством ОБСЕ в Варшаве, в последний рабочий день перед вылетом консульским отделом посольства Польши в России были аннулированы ранее выданные им же визы", — говорится в заявлении.
Отмечается, что причины такого решения названы не были. Кроме того, вопросов к документам российских представителей при выдаче виз не возникло.
"Полагаем, что такие действия официальных властей Польши направлены на разрушение конструктивного многостороннего диалога, на воспрепятствование участию представителей гражданского общества в работе Конференции по человеческому измерению ОБСЕ, на подрыв авторитета крупнейшей региональной организации", — добавили в организации.
РОИИП направил письмо председателю постоянного совета ОБСЕ и директору Бюро по демократическим институтам и правам человека с разъяснением ситуации и требованием принять срочные меры.
В миреПольшаВаршаваРоссияОБСЕРоссийский общественный институт избирательного праваБюро по демократическим институтам и правам человека
 
 
