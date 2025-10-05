Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал подросток - РИА Новости, 05.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:30 05.10.2025
В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал подросток
Подросток пострадал в результате атаки дрона ВСУ в селе Бессоновка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
2025
1920
1920
true
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Подросток пострадал в результате атаки дрона ВСУ в селе Бессоновка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков сообщал, что в селе Бессоновка в результате атаки БПЛА была повреждена кровля социального объекта, информация о последствиях уточнялась.
«

"За медицинской помощью обратился 15-летний юноша, который находился рядом с социальным объектом. С минно-взрывной травмой и баротравмой он был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Вся медицинская помощь оказывается", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

© 2025 МИА «Россия сегодня»
Главный редактор: Гаврилова А.В.
