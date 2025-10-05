В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал подросток

«

"За медицинской помощью обратился 15-летний юноша, который находился рядом с социальным объектом. С минно-взрывной травмой и баротравмой он был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Вся медицинская помощь оказывается", - написал губернатор в своем Telegram-канале.