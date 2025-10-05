https://ria.ru/20251005/podrostok-2046539223.html
В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал подросток
В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал подросток - РИА Новости, 05.10.2025
В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал подросток
Подросток пострадал в результате атаки дрона ВСУ в селе Бессоновка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T21:30:00+03:00
2025-10-05T21:30:00+03:00
2025-10-05T21:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
https://ria.ru/20251001/nato-2045494439.html
белгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал подросток
Гладков: подросток пострадал при атаке дрона ВСУ в белгородском селе Бессоновка