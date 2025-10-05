Рейтинг@Mail.ru
Победитель конкурса "Учитель года России-2025" рассказал о своих планах - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 05.10.2025 (обновлено: 10:33 05.10.2025)
https://ria.ru/20251005/pobeditel-2046472265.html
Победитель конкурса "Учитель года России-2025" рассказал о своих планах
Победитель конкурса "Учитель года России-2025" рассказал о своих планах - РИА Новости, 05.10.2025
Победитель конкурса "Учитель года России-2025" рассказал о своих планах
Победитель конкурса "Учитель года России-2025" Дмитрий Баланчуков рассказал, что кроме подготовки к проведению конкурса в следующем году в Белгороде, также в... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T10:22:00+03:00
2025-10-05T10:33:00+03:00
россия
белгород
белгородская область
сергей кравцов
белгородский государственный университет
учитель года россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046185149_1544:0:3309:993_1920x0_80_0_0_4a6aec7b73d6671f3aac9564063f0965.jpg
https://ria.ru/20251003/uchitel-2046130373.html
https://ria.ru/20251005/uchitel-2046457081.html
россия
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046185149_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_718b07002fc8c589b5c098ea6abf477c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белгород, белгородская область, сергей кравцов, белгородский государственный университет, учитель года россии
Россия, Белгород, Белгородская область, Сергей Кравцов, Белгородский государственный университет, Учитель года России
Победитель конкурса "Учитель года России-2025" рассказал о своих планах

Учитель года России Баланчуков планирует развивать изучение китайского языка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПобедитель всероссийского конкурса "Учитель года России" 2025 года Дмитрий Баланчуков
Победитель всероссийского конкурса Учитель года России 2025 года Дмитрий Баланчуков - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Победитель всероссийского конкурса "Учитель года России" 2025 года Дмитрий Баланчуков
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Победитель конкурса "Учитель года России-2025" Дмитрий Баланчуков рассказал, что кроме подготовки к проведению конкурса в следующем году в Белгороде, также в его планах развивать изучение китайского языка в Белгородской области.
На вокзале в родном городе Дмитрия встречали с оркестром, караваем, воздушными шарами, цветами и транспарантами. Поздравить лауреата к поезду пришли его ученики, близкие, коллеги, мэр города и неравнодушные жители. В беседе с журналистами учитель отметил, что конкурс стал для него источником новых знакомств, связей и друзей, подчеркнув, что победа стала общим достижением.
Учитель года Дмитрий Баланчуков из Белгорода - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Учителем года стал преподаватель китайского языка из Белгородской области
3 октября, 11:25
"Сейчас, скорее, больше о целях, чем о планах, потому что традиция конкурса состоит в том, что победитель привозит конкурс в регион, откуда он приехал. Поэтому этот год, я полагаю, мы будем готовиться очень плотно к этому конкурсу, к приему гостей со всей нашей страны, а потом, ну, конечно, развивать китайский язык на Белгородчине", - поделился Баланчуков.
Он рассказал, что преподает китайский язык не только в школе, но и в Белгородском государственном университете. По его словам, с особым волнением и гордостью он ожидает первых выпускников 11 класса, которые продолжат изучение китайского в университете, отчасти вместе с ним.
В пятницу глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов объявил учителя года России: им стал преподаватель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгорода. В России 5 октября отмечается День учителя.
Конкурс "Учитель года России" проводится для выявления и поощрения самых творческих педагогов, повышения престижа работы учителя и распространения педагогического опыта лучших учителей страны. Ежегодно он собирает более 100 тысяч педагогов.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Всемирный день учителя
08:18
 
РоссияБелгородБелгородская областьСергей КравцовБелгородский государственный университетУчитель года России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала