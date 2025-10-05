https://ria.ru/20251005/pobeditel-2046472265.html
Победитель конкурса "Учитель года России-2025" рассказал о своих планах
Победитель конкурса "Учитель года России-2025" рассказал о своих планах - РИА Новости, 05.10.2025
Победитель конкурса "Учитель года России-2025" рассказал о своих планах
Победитель конкурса "Учитель года России-2025" Дмитрий Баланчуков рассказал, что кроме подготовки к проведению конкурса в следующем году в Белгороде, также в... РИА Новости, 05.10.2025
Победитель конкурса "Учитель года России-2025" рассказал о своих планах
Учитель года России Баланчуков планирует развивать изучение китайского языка
БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Победитель конкурса "Учитель года России-2025" Дмитрий Баланчуков рассказал, что кроме подготовки к проведению конкурса в следующем году в Белгороде, также в его планах развивать изучение китайского языка в Белгородской области.
На вокзале в родном городе Дмитрия встречали с оркестром, караваем, воздушными шарами, цветами и транспарантами. Поздравить лауреата к поезду пришли его ученики, близкие, коллеги, мэр города и неравнодушные жители. В беседе с журналистами учитель отметил, что конкурс стал для него источником новых знакомств, связей и друзей, подчеркнув, что победа стала общим достижением.
"Сейчас, скорее, больше о целях, чем о планах, потому что традиция конкурса состоит в том, что победитель привозит конкурс в регион, откуда он приехал. Поэтому этот год, я полагаю, мы будем готовиться очень плотно к этому конкурсу, к приему гостей со всей нашей страны, а потом, ну, конечно, развивать китайский язык на Белгородчине", - поделился Баланчуков.
Он рассказал, что преподает китайский язык не только в школе, но и в Белгородском государственном университете
. По его словам, с особым волнением и гордостью он ожидает первых выпускников 11 класса, которые продолжат изучение китайского в университете, отчасти вместе с ним.
В пятницу глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
объявил учителя года России: им стал преподаватель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгорода
. В России 5 октября отмечается День учителя.
Конкурс "Учитель года России" проводится для выявления и поощрения самых творческих педагогов, повышения престижа работы учителя и распространения педагогического опыта лучших учителей страны. Ежегодно он собирает более 100 тысяч педагогов.